Dünya Türk genci Kanadadaki uzay yarışmasında üçüncü oldu Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım
AMERİKA

Türk genci Kanada'daki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım

Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Üniversitesinde eğitim gören Kuthan Çelebi, Kanada genelinde düzenlenen Genç Uzay Girişimcileri yarışmasında ekibiyle üçüncü oldu. Türkiye'de uzay sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Çelebi, "Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık programını ilgiyle takip ediyorum. Uzay alanında edineceğim tecrübelerimi ileride ülkeme fayda sağlamak için kullanmayı arzuluyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk genci Kanadadaki uzay yarışmasında üçüncü oldu: Deneyimlerimi ülkem için kullanacağım
Kuthan Çelebi, uzayın çocukluk yıllarından itibaren ilgisini çektiğini söyledi.

Üniversitedeki eğitimi sırasında pek çok projede yer alma şansı bulan Kuthan Çelebi, "Uluslararası bir organizasyon olan Students for Exploration and Development of Space (Uzayın Keşfi ve Geliştirilmesi için Öğrenciler) tarafından düzenlenen Young Space Entrepreneurs (Genç Uzay Girişimcileri) yarışmasına katıldı.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletinden iki kişi ile ekip kurup projeyi geliştiren Çelebi, "Yarışmanın sonucunda Kanada çapında katılan takımlar arasından üçüncülük ödülüne layık görüldük. Seçkin bir jüri tarafından belirlenen bu ödül sayesinde, yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir başarı elde etmiş olduk" diye konuştu.

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
DÜNYA
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

MALİYETLERİ AZALTACAK

Çelebi, dereceye girdikleri projenin, uzay çalışmalarında maliyetleri azaltacağını belirterek "Dünyada bilim insanları tarafından uzay için geliştirilen birçok bilimsel çalışma, sertifikasyon ve uzay testleri için sırada bekliyor. Bu süreç çok uzun ve oldukça pahalı. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronotun araştırmacılar tarafından satın alınan bir saatlik ücreti 130 bin ABD doları." dedi.

Geliştirdikleri projenin, bu işlemleri astronotlara gerek kalmadan otomatik yapmayı esas alan bir dizi robot ve otomasyon sistemini içerdiğini anlatan Çelebi, "Bu da hem pahalı ve uzun bir süreci ortadan kaldırıyor hem de bilimsel çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını beraberinde getiriyor" ifadesini kullandı.

  • Çelebi, yarışma süresince Kanada, ABD ve Avrupa'dan, uzay ajansları ve pek çok öncü şirketle görüşüp projelerini sektörün ihtiyaç ve imkanlarına göre uyarladıklarını ifade etti.

Biyoloji dalında hücre araştırmaları yapan bir bilim insanının, senelerce sıra bekleyerek deneyinin uzaya gönderilmesini beklemek zorunda olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Bunun sebebi, tasarladıkları deneyi uzaya gitmeye hazır hale getirecek mühendislik ve test hizmetlerini pahalı bürokratik süreçlerle elde edebilmeleri. Biz, bu hizmeti çok daha hızlı ve ucuz donanım ürünleri ile bilim insanlarına sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin uzay programı başladı: 2023’te Ay’a gidiyoruz
TEKNOLOJİ
Türkiye’nin uzay programı başladı: 2023’te Ay’a gidiyoruz

ÜLKEME FAYDA SAĞLAMAK İSTİYORUM

Kuthan Çelebi şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, uzayda yer çekimsiz ortamda yapılacak araştırmaların milyon dolarları aşan yüksek maliyet ve sürelerini birkaç kat azaltabilecek bir hizmet ve ürün yelpazesi oluşturduk. Yeryüzünde sahip olduğumuz birçok rahatlık uzayda mevcut olmadığından, uzaya gönderilen ürünlerin birçok ekstra özelliğe sahip olması gerekiyor.

Biz de bu sistemlerin mühendislik tasarımını üstlenerek, bilim insanlarına sadece deneylerine odaklanma imkanı sunuyoruz. Türkiye'de uzay sektörünün gelişimini ve son olarak Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık programını ilgiyle takip ediyorum. Uzay alanında edineceğim tecrübelerimi ileride ülkeme fayda sağlamak için kullanmayı arzuluyorum."

İki aşamada uzaya: Türkiye uzay rekabetinde ben de varım demeye hazırlanıyor
TEKNOLOJİ
İki aşamada uzaya: Türkiye uzay rekabetinde ben de varım demeye hazırlanıyor

Türkiye'nin uzay yolculuğu hız kesmeden devam ediyor
TEKNOLOJİ
Türkiye'nin uzay yolculuğu hız kesmeden devam ediyor

Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler
GÜNDEM
Milli Uzay Programı da memnun etmedi: Dalga geçmeyi tercih ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
OYNAT 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi.


Abone Ol Google News
60 yıldır bu işi yapıyor

60 yıldır bu işi yapıyor

​"Artık kimse yapmak istemiyor, meslek can çekişiyor."
O taş olmasaydı yoktuk

O taş olmasaydı yoktuk

Trabzon'da derede can pazarı, saniye saniye kaydedildi.
Dink davasında karar açıklandı

Dink davasında karar açıklandı

13 firari sanığın dosyası ayrıldı. Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

Her şey daha karanlık bir gökyüzü için

​Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı Bursa'da kurulacak.

​Türkiye'nin milli savaş uçağı HÜRJET.

​Artık her önüne gelen ev kiralayıp satamayacak.

"Fransa'nın ve imajı uluslararası düzeyde zedelendi."

​Deniz trafiği durdu: Günlük zarar 9,6 milyar dolar.
İzmir'de dehşete düşüren olay

İzmir'de dehşete düşüren olay

Ormanlık alanda kafatası ve kaburga kemikleri bulundu.

Bitcoin üzerinden ​12 milyon lira dolandırdılar.

​Kar kalınlığı yükseklerde 40 cm'e kadar çıkacak.

Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.