Türk gençleri darp eden Fransız polisi: Yetkimiz var dövebiliriz

Türkiye ve İslam düşmanlığıyla gündeme gelen Fransa’da, tepki çeken bir olay daha yaşandı. 2 Türk genç kız, Fransız polisi tarafından darp edildi.

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Charleville-Mezieres şehrinde yaşanan olayda, iddiaya göre H.B. (19) ve S.K. (19), trafik kontrolü sırasında Fransız polisi tarafından durduruldu. Ruhsatları yanlarında olmayan gençler, telefonla durumu ailelerine bildirdi. Gençlerin bir yakının ruhsatla olay yerine gelmesinin ardından Fransız polisinin gençlerle ilgili söyledikleri sözler üzerine tartışma yaşandı.

Polisten skandal savunma

Ortamın gerginleşmesi üzerine Fransız polisi, H.B. ve S.K’yı darp etti. Yaptıklarının yanlış olduğunu belirten yakınlarına da “Ülkene dön” cevabını verdi. Olayın ardından darp raporu alan Türk gençler, emniyete giderek şikayetçi oldu. Emniyet yetkilileri, skandal bir açıklamaya imza atarak gençlere, “Biz polisiz yetkimiz var” cevabını verdi.

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