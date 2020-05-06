Türk gönüllülerden Almanya'da sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi gönüllüleri, Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern yurtlarında kalan sığınmacılara her gün getirdikleri taze pideleri ikram ediyor.

DİTİB Ostfildern Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, amaçlarının bir lokmayı paylaşmak olduğunu belirterek, bu yardıma destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

DÜNYA Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi

Hem iftar pakedi hem Ramazan pidesi

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük ise "Ramazan ayı gelenekleri arasındaki 'askıda ekmek' uygulamasına biz de farkındalık yapmak istedik. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle pide alınıyor, yurtların önüne giderek ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.