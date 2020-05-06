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Dünya Türk gönüllülerden Almanyada sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi
AVRUPA

Türk gönüllülerden Almanya'da sığınmacılara her gün 300 ramazan pidesi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ostfildern beldesinde Türkler, ramazan ayı boyunca sığınmacılara günlük 300 ramazan pidesi dağıtıyor. DİTİB ihtiyaç sahiplerine de iftar paketi dağıtıyor.

Haber Merkezi AA
DİTİB'den ihtiyaç sahiplerine destek.
DİTİB'den ihtiyaç sahiplerine destek.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi gönüllüleri, Ruit, Nellingen, Denkendorf, Filderstat ve Ostfildern yurtlarında kalan sığınmacılara her gün getirdikleri taze pideleri ikram ediyor.

DİTİB Ostfildern Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, amaçlarının bir lokmayı paylaşmak olduğunu belirterek, bu yardıma destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi
DÜNYA
Almanya'da DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi

Hem iftar pakedi hem Ramazan pidesi

Caminin din görevlisi Sırrı Küçük ise "Ramazan ayı gelenekleri arasındaki 'askıda ekmek' uygulamasına biz de farkındalık yapmak istedik. Hayırsever kardeşlerimizin destekleriyle pide alınıyor, yurtların önüne giderek ihtiyaç sahibi olan bu kardeşlerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz." diye konuştu.

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