Türk Görev Komutanlığı'nda eğitim gören Somalili askerler mezun oldu

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda eğitim gören Somalili askerler mezun oldu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda eğitim gören birinci dönem Somali Piyade Bölüğü için 23 Aralık'ta tören düzenlendi.
- Törene, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Somali Savunma Bakanı Muhammed Mursel Abdurrahman, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somalili askeri yetkililer ile yabancı diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.
Törenin ardından ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında, Türkiye tarafından Somali'ye hibe edilen silahlardan oluşan sergi gezildi.
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