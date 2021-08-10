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AMERİKA

Türk İHA'ları ABD'li temsilcileri rahatsız etti: Çıkarlarımızı ve ortaklarımızı tehdit ediyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları (İHA) ABD'deki Ermeni ve Yunan lobilerini rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 Kongre Temsilcisi, "Türk İHA'ları ABD'nin çıkarlarını ve ortaklarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. Mektupta, Türkiye'ye ambargo uygulanması talep edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk İHAları ABDli Kongre Temsilcilerini rahatsız etti: Çıkarlarımızı ve ortaklarımızı tehdit ediyor​
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Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da düzenlenen askeri operasyonlarda büyük başarılar elde ederek tüm dünyanın dikkatini çeken Türk İHA'ları, Ermeni ve Yunan lobilerinin sözcülüğünü üstlenen ABD'li Kongre Temsilcilerini rahatsız etti.

"ABD'nin çıkarlarını tehdit ediyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazan 27 temsilci, "Dünyanın birçok bölgesini istikrarsızlaştıran ve ABD'nin çıkarlarını, müttefiklerini ve ortaklarını tehdit eden Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (İHA) programıyla ilgili endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında, "Türkiye, Rus yapımı S-400'leri alması sonucu F35 ortak taarruz uçağı programından çıkarılmasına ve yaptırımların uygulanmasına rağmen, bir NATO üyesi ülke olarak sorumluluklarına aykırı şekilde ilerlemeye devam ediyor. İHA'ları gün geçtikçe çoğaltıyorlar." denildi.

"Türkiye bölgeyi istikrarsızlaştırıyor"

Türkiye'nin İHA'ları, Suriye'de DEAŞ ile savaşan Kürt güçlerine (PKK), Dağlık Karabağ'da Ermeni sivillere ve Libya'nın iç savaşında kullanılmasını eleştiren temsilciler, "Bu insansız hava araçlarının Kafkasya, Güney Asya, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki parlama noktalarını daha da istikrarsızlaştırma potansiyeli göz ardı edilemeyecek kadar büyük." dedi.

"Türkiye'ye ihracat iznini askıya alın"

Merkezi ABD'de olan Armenian Weekly isimli internet sitesinde yayımlanan ve Blinken'e 'açık çağrı' yapıldığının vurgulandığı mektubun devamında ise, "Dışişleri Bakanlığı gözden geçirene kadar, İHA'larda kullanılan kritik parçalar için Türkiye'ye ihracat izninin derhal askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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David N. Cicilline ve Gus M. Bilirakis'in başını çektiği mektuba imza atan ABD temsilcilerinin listesi şöyle: Colin Allred, Don Bacon, Judy Chu , Ted Deutch, Brian Fitzpatrick, Chuck Fleischmann, Al Green , Raja Krishnamoorthi, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Carolyn Maloney, Brian Mast, James McGovern, Grace Meng, Frank Pallone, Chris Papas, John Sarbanes, Adam Schiff, Brad Schneider, Brad Sherman, Jackie Speier, Dina Titus, Norma Torres, David Valadao ve Michael Waltz.

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