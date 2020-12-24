Türk Kızılay Senegal'de cezaevlerine maske ve ateşölçer dağıttı

Dünya

Aliyev'den UNESCO'ya eleştiri: Cami yıkmak suç değil mi? Bu ikiyüzlülük ne zamana kadar sürecek?

- "Biz 30 yıl boyunca defalarca UNESCO'ya başvurduk, camilerimizin, tarihi eserlerimizin yıkıldığını, anıtlarımızın Ermenileştirildiğini anlattık. Bir kez bile araştırma misyonu gönderdiler mi? Başvurularımıza yanıt verdiler mi?"- "Bu camiyi Ermeniler yıktı. Medeni bir ulus imajı yaratmaya çalışan ve hatta bazı yabancı himayecileri tarafından da böyle kabul edilen medeni birisi bunu yapar mı? Medeni bir adam camide domuz besler mi?"