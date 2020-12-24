Dünya Türk Kızılay Senegalde cezaevlerine maske ve ateşölçer dağıttı
AFRİKA

Türk Kızılay Senegal'de cezaevlerine maske ve ateşölçer dağıttı

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, 8 cezaevine dağıtılmak üzere 10 bin maske ve 25 ateşölçeri Senegal Kızılhaçı'na teslim etti. Maske ve ateşölçer dağıtımı ilerleyen günlerde devam edecek.

Haber Merkezi AA
Türk Kızılay Senegal'deki yardımları.
Türk Kızılay Senegal'deki yardımları.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya, N95 tipi 40 bin maske ve 1000 ateşölçeri 4 Aralık'ta Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Bafou Ba ile Dakar bölgesinde yer alan 8 cezaevine dağıtılmak üzere Cezaevleri Genel Müdürlüğüne ilettiklerini söyledi.

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Maske ve ateşölçer dağıtımı devam edecek

Cezaevleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin, hem Senegal Kızılhaçına hem de Türkiye'ye teşekkür ettiğini kaydeden Kaya, maskelerin, gardiyan, mahkum ve ziyaretçilere dağıtılacağını ifade etti.

Kaya, maske ve ateşölçer dağıtımına ilerleyen günlerde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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