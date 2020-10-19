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Dünya Türk Kızılayı Azerbaycana yardım gönderiyor İkinci kez 4 tırlık yardım konvoyu yola çıkıyor
ASYA

Türk Kızılay'ı Azerbaycan'a yardım gönderiyor: İkinci kez 4 tırlık yardım konvoyu yola çıkıyor

Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaşadığı savaş esnasında evlerinden olan veya evleri zarar gören Azerbaycan halkına, kışa yaklaşırken Türk Kızılay'ının ikinci kez 4 tırlık yardım konvoyu bugün İstanbul'dan yola çıkacak. "İki millet, tek devlet" anlayışı ile devam eden mücadelede Türk Kızılay'ı battaniye, yatak, kışlık kıyafetlerden hijyen setlerine kadar birçok yardımda bulundu.

Haber Merkezi İHA
4 tırlık yardım konvoyu İstanbul'dan yola çıkacak
4 tırlık yardım konvoyu İstanbul'dan yola çıkacak

Türk Kızılay, Azerbaycan’a ulaştırılmak üzere ikinci yardım sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı. Evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahipleri için kışlık giyim, hijyen seti, battaniye, yatak ve mutfak setinin yüklendiği 4 tırlık ikinci konvoy bugün İstanbul’dan yola çıkıyor.


  • Azerbaycan’a yapacağı 2. yardım sevkiyatı için kış aylarının yaklaştığı günlerde elzem olan malzemelerin hazırlığını yapan Türk Kızılay, evlerinden, eşyalarından, kıyafetlerinden ayrı kalan ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafetleri ve diğer malzemeleri tırlara yükledi.

Türk Kızılay, 4 tır olarak hazırladığı 2. yardım konvoyunu mont, kazak, bot, atkı, bere, kişisel ve genel temizlik malzemelerini içeren hijyen kiti, dezenfektan, siperlik, battaniye, yatak ile mutfak setiyle doldurdu.

DHA

Dağıtım çalışmalarının yanı sıra bölgede ihtiyaç tespiti de yapan Kızılay ekipleri yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte kışlık ihtiyaçları da karşılayacak.

  • Bölge halkına yardım dağıtımları sürüyor

Türk Kızılay’ın, çatışmalardan etkilenen siviller için Azerbaycan’a gönderdiği ilk 4 tırlık insani yardımın dağıtımları da sürüyor.

İlk olarak Fuzuli kentine ulaşan ekipler, burada Ulduz Çocuk Kreş Okulu’na sığınan Azerbaycanlılara yaptığı dağıtımın ardından Ağcabedi’ye ulaştı. Berde bölgesindeki Ağdan Kuzanlı kasabasına da ulaşan Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine çadır kurulumu da yaptı.

DHA

Kızılay ekipleri burada, battaniye, yatak, mutfak seti ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Daha sonra Terter, Goranboy ve Gence bölgelerine de ulaşan ekipler buralarda da dağıtımlarını tamamladılar.

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