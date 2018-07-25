Dünya Türk Kızılayı Gürcistanda operasyon merkezi açacak
ASYA

Türk Kızılayı Gürcistan'da operasyon merkezi açacak

Gürcistan'da temaslarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek adına Tiflis'te Türk Kızılayı olarak operasyon merkezi ve kapasitesi oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek için Tiflis'te bir operasyon merkezi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürcistan Kızılhaç Derneğinin davetlisi olarak Tiflis'e gelen Kızılay Başkanı Kınık ve beraberindeki heyet, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Kınık, bakan Kobulia ile görüşmesinin ardından Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Natia Loladze ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gürcistan Kızılhaç Derneği ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliğini değerlendirmeye yönelik planlara dair bilgi verdi.

'İşbirliği artırılmalı'

Ziyaretini değerlendiren Kızılay Başkanı Kınık, Tiflis ziyaretin asıl amacının Gürcistan Kızılhaç Derneği ile Türk Kızılayı arasındaki iş birliğinin artırılması olduğunu ifade etti.

  • Gürcistan Kızılhaç ile tarihi bağları bulunduğunu belirten Kınık, "Kızılay olarak hemen hemen tüm afetlere, bu bölgeye de yardım ulaştırdık. İş birliklerimiz oldu ve halen de devam ediyor" dedi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ile bir araya geldiklerini, ayrıca gün içinde Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gürcistan Parlamentosu yetkilileriyle görüşeceklerini kaydeden Kınık, "Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere Güney Kafkasya bölgesindeki sorunları ele alıyoruz." diye konuştu.

Tiflis'te bir operasyon merkezi oluşturmaya karar verdiklerini aktaran Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özelikle Güney Kafkasya'daki afetlere müdahale edebilmek adına Tiflis'te Türk Kızılayı olarak bir operasyon merkezi ve kapasitesi oluşturmaya çalışıyoruz. Tıpkı Bulgaristan'da Sofya'da yaptığımız gibi, bu bölgeye de afete müdahale açısından ihtiyaç duyulan bazı kapasiteleri, çadır gibi, battaniye gibi, ısıtma cihazları gibi, 2 bin 500 kişilik kapasiteyi göndermeyi planlıyoruz."

ABD'li rahip THY'yi uçurdu

ABD'li rahip THY'yi uçurdu

​Ev hapsi kararıyla 14 yılın en hızlı yükselişi yaşandı.
155 bin kişinin pasaport şerhi kalktı

155 bin kişinin pasaport şerhi kalktı

​İçişleri Bakanlığı eş nedeniyle konulan şerhleri kaldırdı.
Brunson'a ev hapsi

Brunson'a ev hapsi

​ABD'li rahip Andrew Brunson'a adli kontrol şartı.
Bedellide değişiklik

Bedellide değişiklik

​1 Ocak'ta doğanlar da faydalanabilecek.
Emsal karar

Emsal karar

Kaza halinde kasko şirketi ödeme yapmayacak.
'Hem komşuhem ortak'

'Hem komşuhem ortak'

Başkan Erdoğan'dan, İran'la ilgili açıklama.
CHP'dekurultay krizi

CHP'dekurultay krizi

​Kılıçdaroğlu, toplanan imzalarla ilgili konuştu.
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalandığı açıklanmıştı.

Yönünü değiştirtmiş

Yönünü değiştirtmiş

​Adil Öksüz'ün otelde yaptığı dikkati çekti.
'Aday olmama kararım kesin'

'Aday olmama kararım kesin'

Akşener'in açıklamasından sonra İyi Parti karıştı.
Hocaların hocası

Hocaların hocası

Batı'ya Osmanlı'yı tanıtan bilge, Halil İnalcık vefatının ikinci yılında anılıyor.
Kudüs ebedi başkentimiz

Kudüs ebedi başkentimiz

İsrail askerlerinin yaraladığı Meryem, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
'Her şey olabilir'

'Her şey olabilir'

Başkan ​Erdoğan, atama kararlarıyla ilgili konuştu.
Üretimi durma noktasında

Üretimi durma noktasında

Stokçular yüzünden ​fiyatı bir yılda yüzde 76 arttı.
'Cep'ten öğrenilecek

'Cep'ten öğrenilecek

​Kurban Bayramı öncesi kullanıma açıldı.
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.