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Dünya Türk Konseyinden Ermenistana kınama Saldırılar derhal durmalı
AVRUPA

Türk Konseyinden Ermenistan'a kınama: Saldırılar derhal durmalı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını kınadı. Konsey Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk Konseyi uluslararası hukukun açık bir ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldığı saldırıları tüm dünyadan tepki çekmeye devam ediyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

İŞGALCİ GÜÇLER AZERBAYCAN'CAN ÇEKİLMELİ

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi uluslararası hukukun açık ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

KİMLER ÜYE?

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Türk Konseyinde, Macaristan da gözlemci ülke olarak yer alıyor.

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