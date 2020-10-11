Türk Konseyinden Ermenistan'a kınama: Saldırılar derhal durmalı

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldığı saldırıları tüm dünyadan tepki çekmeye devam ediyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

İŞGALCİ GÜÇLER AZERBAYCAN'CAN ÇEKİLMELİ

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi uluslararası hukukun açık ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir." ifadelerine yer verildi.

KİMLER ÜYE?

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Türk Konseyinde, Macaristan da gözlemci ülke olarak yer alıyor.