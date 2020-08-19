Türk köyüne ikinci tehdit: Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor

Yunanistan’da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyündeki “Korku tatbikatı’nı dünyaya duyuran Türkler hedef oldu. Bir yunan sitesi söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Türkleri tehdit etti. Yunan hükümeti provokasyona suspus. Yunanistan’da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı. Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi. Yunan askerleri, Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta tatbikat yaptı. Tam teçhizatlı tatbikat, köy halkında korkuya neden oldu. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar, Türk ve dünya basınında yer aldı.

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OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER

Yunanistan’da bir internet sitesi, Yunan komandolarının köyde bulundukları sırada fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları göstererek, Müslüman Türkleri hedef aldı. Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler tek tek işaretlenerek Türk köyünde yaşayan Müslümanlar hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu evlerin hedef gösterildiği görüntülere bazı hükümet yetkililerinin de göz yumduğu ileri sürüldü.

OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında bu zamana kadar biz hep kolaylaştırıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız' dedi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!

ERDOĞAN KÖY HALKINA DESTEK VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu tatbikat, gerek Türk medyasında, gerekse dünya basınında yer almıştı.