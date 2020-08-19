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Dünya Türk köyüne ikinci tehdit Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor
AVRUPA

Türk köyüne ikinci tehdit: Yunanistan, Türklerin yaşadığı noktaları işaretleyerek hedef gösteriyor

Yunan askerlerinin gözdağı için silahlı tatbikat yaptığı Gökçepınar köyü bu kez ırkçıların hedefinde.Yunan internet siteleri skandal tatbikatın fotoğrafını çekerek dünyaya duyuran köylülerin peşine düştü. Bir site, fotoğrafların çekilebileceği olası evleri işaretleyerek hedef gösterdi. Atina ise kışkırtmalara sessiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı

Yunanistan’da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyündeki “Korku tatbikatı’nı dünyaya duyuran Türkler hedef oldu. Bir yunan sitesi söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Türkleri tehdit etti. Yunan hükümeti provokasyona suspus. Yunanistan’da Müslüman Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatı düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı. Bir Yunan internet sitesi, söz konusu fotoğrafların çekilebileceği olası noktaları işaretleyerek Müslüman Türkleri hedef gösterdi. Yunan askerleri, Müslüman Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesi’ne bağlı Gökçepınar köyünde geçen hafta tatbikat yaptı. Tam teçhizatlı tatbikat, köy halkında korkuya neden oldu. Tatbikat ile ilgili fotoğraflar, Türk ve dünya basınında yer aldı.

Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi
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Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

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OLASI YERLERİ İŞARETLEDİLER

Yunanistan’da bir internet sitesi, Yunan komandolarının köyde bulundukları sırada fotoğrafların çekilmiş olabileceği noktaları göstererek, Müslüman Türkleri hedef aldı. Söz konusu sitede, askerlerin bulunduğu noktadan fotoğrafın çekildiği olası yerler tek tek işaretlenerek Türk köyünde yaşayan Müslümanlar hedef gösterildi. Sosyal medyada paylaşılan ve masum insanların oturduğu evlerin hedef gösterildiği görüntülere bazı hükümet yetkililerinin de göz yumduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında bu zamana kadar biz hep kolaylaştırıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız' dedi.

Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!
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Yunanistan uluslararası hukuku çiğniyor: Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip!

ERDOĞAN KÖY HALKINA DESTEK VERMİŞTİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin Türklerin yaşadığı Gökçepınar köyünde korkuya neden olan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu tatbikat, gerek Türk medyasında, gerekse dünya basınında yer almıştı.

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
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Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.
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