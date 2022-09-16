Dünya Türk mühendis Mısırdaki gemide kayıplara karıştı
ORTADOĞU

Türk mühendis Mısır'daki gemide kayıplara karıştı

Mısır'ın Suez Limanı'ndan çalıştığı gemiden kaybolan 24 yaşındaki mühendis Yiğit Acar'dan 9 gündür haber alınamıyor. Acar'ın Giresun'da yaşayan ailesi, çocuklarından gelecek haberi umutla bekliyor.

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Haber Merkezi DHA
Türk mühendis Mısırdaki gemide kayıplara karıştı
Mısır

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın, 7 Eylül günü akşam saatlerinde gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği´nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları sürüyor.

Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ülkede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını takip ettiği gemicinin Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde umutlu bekleyişini sürdüren hemşire annesi Arzu ve öğretmen babası Sinan Acar, kaybolan çocuklarının bulunmasını istiyor.

"YÜREĞİM YANIYOR"

Çocuğu ile en son görüşmesini anlatan Sinan Acar, "En son görüşmemizde oğlum gitmesen havalar biraz daha ılısa dedik. `İlla babacım gideceğim, bu benim mesleğim. Çalışmak istiyorum´ dedi. Ayın 5´inde geminin kaptanıyla Mısır´a gittiler. Gemiye binince görüştük. İlk gün kendisine 'dinlen' denmiş. Oğlum da kamarasına gidip istirahate çekilmiş. Ertesi gün oğlumu aradık, ulaşamadık, ortada yok. Devletimiz, herkes bizleri aradı, Cumhurbaşkanı danışmanı aradı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz var. Çocuğum bulunsun istiyorum. Yüreğim yanıyor. Cumhurbaşkanım, aramalar genişletilsin. Devletime, herkese teşekkür ederim. Milletimiz dualarını esirgemesin" dedi.

Elinde oğlunun fotoğrafıyla gözyaşı döken Arzu Acar da "Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu oralarda bırakmasınlar. Cumhurbaşkanımıza, devletimize güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Aramalar devam etsin" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ARAMA-KURTARMA FAALİYETİ BAŞLATILDI"

Geminin bağlı olduğu Movers Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Son derece hızlı bir seklide bireysel ve uluslararası bir arama-kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Arama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gereği ve taleplerimiz üzerine, sürecin en başından bu yana bize büyük destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığımızın talebi üzerine Kahire Büyükelçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına bilgi verilerek arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir. Bu kapsamda, yerel arama-kurtarma faaliyetleri halen sürdürülmekte olup, kayıp personelimizin bir an önce bulunmasına olan inanç ve umudumuzu korumaktayız. Kardeşimiz için sizlerin de dualarınızı eksik etmeyeceğinizi umarak, ortaya konan bu büyük çaba sonucunda iyi haberler almayı ümit ediyoruz. Ayrıca kayıp personelimizin, değerli ailesi ile de yakın temas ve irtibatta kalarak kendilerini gelişmelerden sürekli haberdar ediyoruz."

TİM heyeti Mısır’dan bin görüşme ile döndü
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TİM heyeti Mısır’dan bin görüşme ile döndü

Uzun yıllar kumların altında gömülü kaldı: 2 bin 300 yıl öncesine ışık tutuyor
FOTOĞRAF 17
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Keranis kenti, MÖ 283-246 yıllarında Mısır'da hüküm süren Batlamyus Hanedanlığı mensubu II. Batlamyus tarafından inşa ettirildi.

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Eski Yunan dönemine ait tarihi yapıların kalıntılarını, Roma dönemi heykellerini, tapınakları ve el yapımı çanak çömlekleri barındıran Keranis kenti, uzun yıllar boyunca adeta keşfedileceği günü bekledi.

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Antik kent, 1895'te bölgede başlayan ve 1968'e kadar aralıklarla yerli ve yabancı arkeologlar tarafından sürdürülen arkeolojik kazılar neticesinde tamamen gün yüzüne çıkartıldı.

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Yunan ve Roma döneminden kalma bazı evlere ait kalıntılar

Tarihi kenti ziyaret eden Aya Muhammed yaptığı açıklamada, Keranis kentinin eski Yunan ve Roma medeniyetlerini yansıttığını belirtti.
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Kentin yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda inşa edildiğine işaret eden Muhammed, \"Keranis yakınlarında iki tapınak, bazı heykeller, tarihi yapıların kalıntıları ve yaklaşık 100 yıl önce arkeologların kalması için yapılan bir ev var. Söz konusu evin duvarlarında bölgede yapılan kazı çalışmalarının detaylarının bulunduğu yazılı ve görselli levhalar da mevcut.\" dedi.

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\"Antik kent, uzun yıllar boyunca kumların altında gömülü kaldı\"

Keranis kentinin 1895 yılında başlayan arkeolojik kazılar neticesinde keşfedildiğini aktaran Muhammed, \"Antik kent uzun yıllar boyunca tüm gizemiyle kumların altında gömülü kaldı. Düşünsenize milattan önce yapılmış ve çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış bir kent. Çok heyecan verici detaylar aslında.\" ifadelerini kullandı.
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Antik kentin, bulunduğu konum nedeniyle az sayıda ziyaretçisi olduğunu söyleyen Muhammed, ancak tarihe ve tarihi yapılara ilgi duyan herkesin kesinlikle burayı ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.

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\"Evlerin yapımında kum taşı ve kireç taşı kullanılmış\"

Kentin bir diğer ziyaretçisi Muhammed Atıf da Keranis'teki yapıların kum taşı ve kireç taşından yapıldığını, bu tür evlerin içinin yazın serin kışın ise sıcak olduğunu ifade etti.
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Buradaki yapılarının geçen uzun yıllar içerisinde tahrip olduğunu, çoğu yapının yıkıldığını kaydeden Atıf, \"Keranis'in geçen onlarca asra rağmen günümüze kadar gelebilmiş olması bile aslında bir mucize sayılır. Kentteki yapıların uzun süre ayakta kalabilmesi için evlerin yapımında kum taşı ve kireç taşı kullanılmış.\" diye konuştu.

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Tarihi yapılara ilgi duyduğunu dile getiren Atıf, burası hakkında ziyareti öncesi bilgi topladığını, edindiği bilgiler sayesinde de ziyaretinin daha anlamlı olduğunu söyledi.
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Mısır'da kalıntılarıyla yüzlerce yıl öncesine ışık tutan antik kent Keranis
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Uzun yıllar kumların altında gömülü kaldı: 2 bin 300 yıl öncesine ışık tutuyor
Antik Mısır'ın Firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dahil birçok medeniyete ev sahipliği yapan Feyyum ilinde yer alan antik Keranis kenti, yaklaşık 2300 yıl öncesine ışık tutuyor.
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