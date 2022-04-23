Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Türk öğrenciler ABDde katıldıkları robotik yarışmasında Rokiee All-Star ödülünü kazandı
AMERİKA

Türk öğrenciler ABD'de katıldıkları robotik yarışmasında 'Rokiee All-Star' ödülünü kazandı

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen prestijli robotik yarışmasına kendi imkanlarıyla katılan Türk öğrenciler, "en büyük Rokiee All-Star" ödülüne layık görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türk öğrenciler ABDde katıldıkları robotik yarışmasından en büyük Rokiee All-Star ödülünü kazandı
Türk öğrenciler, ABD'de kendi imkanlarıyla katıldıkları robotik yarışmasından ödülle döndü.

"Team 06Angora" adıyla Houston kentinde düzenlenen "2022 Robotik Dünya Şampiyonası"na (FRC) son anda kayıt yaptıran Ankaralı lise öğrencileri, geliştirdikleri basket atan robot projeleriyle ilk defa yarıştıkları şampiyonada "en büyük Rokiee All-Star" ödülünü aldı.

Houston kentinde 21-22 Nisan'da gerçekleşen yarışmadan, sponsorsuz ve ilk kez katılmalarına rağmen ödülle dönen gençler, "sarsılmaz motivasyon ve bilgiye duydukları açlık" sayesinde başarıya ulaştıklarını belirtti.

Liseli robotik takımı üyeleri, henüz dört ay önce kurdukları ekiple kısa sürede İzmir Regional, Bosphorus Regional ve Houston'daki Dünya Şampiyonası'nda olmak üç ödül toplamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Aileleri mentorluk görevini üstlendi

Robotik ekibinde yer alan Orhan Kaan Uyanık'ın annesi Eda Ersek Uyanık, "06Angora" ekibinin Ankara'da eğitim gören bir grup lise öğrencisi tarafından okullarından bağımsız olarak kurulduğunu söyledi.

AA

Bir diğer öğrenci velisi İlker İmamoğlu'yla ekibe mentorluk desteği verdiklerini anlatan Uyanık, "Arkada sponsor desteği olmadığı için mentor hocamız da yoktu. Bilgisayar-Endüstri Mühendisliği tecrübesi olan bir veli olarak diğer velimiz İlker Bey'in de büyük emekleriyle bu işi üstlendik." dedi.

AA


"En gariban takımdık ama en büyük ödülü kazandık." diyen Uyanık, çocukların yarışmaya katıldığı robotun bazen dağılan parçalarını tekrar toparlayıp yapıştırmak durumunda kaldıklarını ama yine de basket atmada çok başarılı olduğunu dile getirdi.

Yılın basın fotoğrafları belli oldu: Farklı kategorilerde birbirinden güzel kareler
HAYAT
Yılın basın fotoğrafları belli oldu: Farklı kategorilerde birbirinden güzel kareler

TEKNOFEST kazananı öğrencilerden Suriye'deki çocuklar için anlamlı bağış
GÜNDEM
TEKNOFEST kazananı öğrencilerden Suriye'deki çocuklar için anlamlı bağış
O Allahın elçisi Allah Onun vekiliydi

'O Allah'ın elçisi Allah O'nun vekiliydi'

​O'nun Gibi'nin 23. bölümü yayında.
Şölene hazırlanın

'Şölene hazırlanın'

Abdullah Avcı, şampiyonluk için gün saydıklarını söyledi.
Çifte bayram

Çifte bayram

​Trabzonspor önümüzdeki hafta bir puan alması durumunda şampiyon olacak.

İlk yarıyı <br>erken bitirdi

İlk yarıyı
erken bitirdi

​Soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

​Göztepe bilerek yediği golle küme düştü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek ilgilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.