Türk SİHA'ları PKK'yı 'incitti': Terör seviciler toplanıp operasyonu kınadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar sürüyor.
Türk SİHA'ları dün, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait mevzileri vurdu.
Vurulan yerler arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaşadığı evin de yer aldığı ortaya çıktı.
Terör destekçileri operasyonu kınadı
Diriliş Postası'nda yer alan habere göre, Öcalan'ın evinin vurulmasından rahatsız olan PKK'nın sözde yetkilileri, örgüte yakın basın kuruluşlarıyla algı operasyonuna başladı.
Söz konusu evin müze olduğunu öne süren terör destekçileri, bir araya gelerek Türkiye'yi ve operasyonu kınadı.