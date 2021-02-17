Dünya Türk şoförler Rusyada otoyola düşen çığ yüzünden mahsur kaldı
ASYA

Türk şoförler Rusya'da otoyola düşen çığ yüzünden mahsur kaldı

Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında otoyola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu aralarında bulunan Türk şoförleri de saatlerce otoyolda mahsur kaldı.

Haber Merkezi DHA
Kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu öğrenildi.
Kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu öğrenildi.

Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı.

DHA

Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi.

DHA

Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu belirtildi.


DHA

Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti.


DHA

Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.

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