Dünya Türk vatandaşlarına Schengen vize şikayeti Avrupa Konseyinin gündeminde
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Türk vatandaşlarına Schengen vize şikayeti Avrupa Konseyi'nin gündeminde

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere gitmek için aldığı Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılar bir süredir gündemde. Bu konu bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'na gelecek.

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Haber Merkezi Diğer
Türk vatandaşlarına Schengen vize şikayeti Avrupa Konseyinin gündeminde
Foto: Arşiv.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel kurulu'nda görüşülecek.

  • Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı.

Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar aktarıldı.

Raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" dedi.

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Raporda Türk tarafının çözüm önerileri de yer aldığını belirten Altunyaldız, "Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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Türk Grubunun beklentisiyse, Meclis'ten tavsiye kararı çıkması.

Altunyaldız, "Tavsiye kararı parametre değişikliğini anlayış değişikliğini, Avrupa ruhunun birlikteliğin gelecek inşasının yeniden yeşermesine dair bir pratiğin gelişmesini temenni ediyoruz" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşecek.

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