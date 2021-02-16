Türk vatandaşlarının katlini görmeyen Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika olarak duyurdu

Sağlık Bakanı Koca: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Hollanda'da yayın yapan bir televizyon kanalında sunucular Türkiye'deki sağlık sektörü ve çalışanlarına övgüler yağdırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var.' yorumuyla twitter hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.