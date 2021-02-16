Dünya Türk vatandaşlarının katlini görmeyen Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika olarak duyurdu
AVRUPA

Türk vatandaşlarının katlini görmeyen Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika olarak duyurdu

Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi hakkında sadece tek bir haber geçen Fransız medyası terör yuvalarına baskın ve gözaltıları son dakika olarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika duyurdu.
Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika duyurdu.

Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşı terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Fransız medyası teröristlerin hain saldırısına dair yalnızca küçük bir haber olarak geçerken, terör yuvalarına baskın haberlerini son dakika olarak duyurdu.

İDDİA OLARAK VERDİLER

Fransız medyası 13 Türk vatandaşının katledilmesini 30 saat sonra "Ankara'nın iddiası" şeklinde duyurdu.

BASKINI SON DAKİKA GEÇTİLER

Dün terör yuvalarına yapılan baskın ve gözaltılar ise neredeyse tüm Fransız basın organları tarafından son dakika duyuruldu.

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