Türk vatandaşlarının katlini görmeyen Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika olarak duyurdu

Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşı terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Fransız medyası teröristlerin hain saldırısına dair yalnızca küçük bir haber olarak geçerken, terör yuvalarına baskın haberlerini son dakika olarak duyurdu.
İDDİA OLARAK VERDİLER
Fransız medyası 13 Türk vatandaşının katledilmesini 30 saat sonra "Ankara'nın iddiası" şeklinde duyurdu.
BASKINI SON DAKİKA GEÇTİLER
Dün terör yuvalarına yapılan baskın ve gözaltılar ise neredeyse tüm Fransız basın organları tarafından son dakika duyuruldu.