Dünya Türk ve Yunan donanmaları karşı karşıya geliyor
AVRUPA

Türk ve Yunan donanmaları karşı karşıya geliyor

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları konusunda gerilen Ankara-Atina hattında yeni bir kriz kapıda. Yunanistan hükümeti, yarın Türkiye’nin tatbikat gerçekleştirileceğini duyurduğu bölgede tatbikat kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvvetleri
Türk Deniz Kuvvetleri

Bölgedeki sondaj çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türkiye, sık sık düzenlediği tatbikatlarla donanmayı Akdeniz’de aktif şekilde kullanıyor.

Türkiye tatbikat kararı aldı

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinin, Kıbrıs’ın batısındaki sularda tatbikat yapacağı duyurulmuştu. Global gemicilik sistemi NAVTEX’e not olarak düşülen o bildiriyle, sivil gemiler ve bölgeyi transit olarak kullanacak şirketler uyarılmıştı.

Sistem üzerinden duyuruldu

Bu hamlenin ardından harekete geçen Yunanistan, aynı bölgede aynı tarih ve saatte tatbikat yapma kararı aldı. Atina hükümeti, ilgili planı yine NAVTEX adlı sistem üzerinden ilan etti.

Yunanistan'dan karşı hamle

04.09.2019 tarihinde 10.00 ile 03.00 saatleri arasında aynı bölgede tatbikat gerçekleştireceği duyurulan 2 ülke donanmasının karşı karşıya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki ülkenin de 'tatbikat sahası' ilan ettiği alan:
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