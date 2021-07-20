Dünya Türk Yıldızlarından KKTCde gökyüzüne ay yıldızlı imza
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Türk Yıldızları'ndan KKTC’de gökyüzüne ay yıldızlı imza

20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47’incı yılı kutlamaları kapsamında uçuş gerçekleştiren Türk Yıldızları, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızlarının gösterisi büyük bir ilgiyle takip edildi.

Haber Merkezi İHA
Türk Yıldızlarından KKTC’de gökyüzüne ay yıldızlı imza
Türk Yıldızları, gökyüzüne ay yıldız çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam eden törende resmi geçit düzenlendi.

Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da gösteri yaptı. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızları, gönülleri fethetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Harekatı'nın 47. yılı münasebetiyle düzenlenen resmi geçit töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz mesajımızı veriyoruz. Haklıyız. Haklı olduğumuz için sonuna kadar savunacağız. Bunların hak ve özgürlükleri işlerine yaradığı kadar. Bizden kimse bundan sonra geriye dönüş beklemesin. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur' ifadelerini kullandı.


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