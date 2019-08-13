Türkçe konuştukları için saldırıya uğradılar Türkçe konuştukları için saldırıya uğradılar Başkent Berlin'de, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı belirtildi. 37 yaşındaki saldırganın bankta bebekleriyle oturan Türk kadınlarından Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi 13 Ağustos 2019, 13:09 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019, 16:25 AA