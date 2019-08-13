Dünya Türkçe konuştukları için saldırıya uğradılar
AVRUPA

Türkçe konuştukları için saldırıya uğradılar

Türkçe konuştukları için saldırıya uğradılar

Başkent Berlin'de, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı belirtildi. 37 yaşındaki saldırganın bankta bebekleriyle oturan Türk kadınlarından Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı.
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi.

  • Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.

37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

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