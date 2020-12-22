Dünya Türkçe öğrenmeye büyük rağbet ABDde en hızlı büyüyen dil oldu
AMERİKA

Türkçe öğrenmeye büyük rağbet: ABD’de en hızlı büyüyen dil oldu

Ücretsiz dil öğrenme uygulaması Duolingo, 2020 yılı raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkçe ABD’de öğrenilen en hızlı büyüyen dil oldu. ABD’liler, en çok seyahat ve ailevi gerekçelerle Türkçe öğrendiklerini belirttiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkçe, 2019'dan bu yana yüzde 39 büyüme sağladı.
Türkçe, 2019'dan bu yana yüzde 39 büyüme sağladı.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, 2020 yılına ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre ABD’de en hızlı büyüyen diller sırasıyla Türkçe (2019'dan bu yana yüzde 39 büyüme), Japonca, İngilizce, Hintçe ve Korece oldu.

En hızlı büyüyen diller sıralaması.

Raporda, "Türkçeyi Duolingo'da ABD öğrencileri arasında en hızlı büyüyen 1 numaralı dil olarak görmek ilginçti” ifadesi kullanıldı. ABD'deki öğrencilerin Türkçe öğrenme motivasyonları arasında seyahat bir numaralı neden oldu. Bunu ailevi nedenler takip etti.

Endonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi
HAYAT
Endonezya'da Türkçe kursuna yoğun ilgi

'Türkçe'ye ilgi artıyor'
HAYAT
'Türkçe'ye ilgi artıyor'
Abone Ol Google News
Mutasyona karşı da etkili

Mutasyona karşı da etkili

Kovid-19 aşısını bulan Şahin'den mutasyon açıklaması.
Altında ikinci dalga!

Altında ikinci dalga!

​Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi?
Elektrik faturası 75,11 lira ve üzeri olan vatandaşlar şirket değiştirebilir ve pazarlık yapabilir

Tüm yolcular<br>izolasyona alındı

Tüm yolcular
izolasyona alındı

​Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'den gelen yolculara ilişkin açıklama.

Çocukları da etkileyecek

Çocukları da etkileyecek

​Koronavirüsün yeni türüne ilişkin kritik uyarı.
Elleri ve ayakları bağlı<br>aç ve susuz 48 saat

Elleri ve ayakları bağlı
aç ve susuz 48 saat

Tek başına ikisini de dövüp dağda bıraktı, çoban bitap halde buldu.
Artık cinayete dönüşüyor

Artık cinayete dönüşüyor

Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek AB'ye tepki gösterdi.
Sen korku<br>nedir bilir misin?

Sen korku
nedir bilir misin?

Polisten kaçtı yakalanınca gözyaşı döktü.
Zehir tacirlerine operasyon

Zehir tacirlerine operasyon

​İstanbul polisi şafak vakti düğmeye bastı.
Elektrikte<br>yeni dönem

Elektrikte
yeni dönem

​Telefon veya internetle abonelik.
Londra’dan kaçış

Londra’dan kaçış

​Koronavirüsün mutasyona uğramış yeni tip hali paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.