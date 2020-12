Türkçe öğrenmeye büyük rağbet: ABD’de en hızlı büyüyen dil oldu

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, 2020 yılına ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre ABD’de en hızlı büyüyen diller sırasıyla Türkçe (2019'dan bu yana yüzde 39 büyüme), Japonca, İngilizce, Hintçe ve Korece oldu.

En hızlı büyüyen diller sıralaması.

Raporda, "Türkçeyi Duolingo'da ABD öğrencileri arasında en hızlı büyüyen 1 numaralı dil olarak görmek ilginçti” ifadesi kullanıldı. ABD'deki öğrencilerin Türkçe öğrenme motivasyonları arasında seyahat bir numaralı neden oldu. Bunu ailevi nedenler takip etti.

Now let's zoom into the US! 🇺🇸



📚 English is #2 most studied language

🇹🇷 Turkish is #1 fastest-growing language being learned

🧑‍🎓 More learning for school, less for travel

😳 US ranks 68th for hardest-working learners (ouch!)

