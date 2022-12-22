Dünya Türkiye, BM toplantısında PKK/YPGyle mücadeleye ilişkin Çinin ithamlarını reddetti
AVRUPA

Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çin'in ithamlarını reddetti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye, BM toplantısında PKK/YPGyle mücadeleye ilişkin Çinin ithamlarını reddetti
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.

'KİMSENİN BİZE DERS VERME HAKKI YOK'

Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır." diye konuştu.

Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi

Esrarengiz seslerin sırrı çözülemedi

Gece yarısı duvarların arasından çıkıyor: Kimse nedenini bilmiyor.
Kilosu 200 lira

Kilosu 200 lira

Tropikal meyvenin üretimi yaygınlaşacak.
Asgari ücret8 bin 500 lira

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için yeni asgari ücreti açıklıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni düzenleme sinyali.

​FIFA, Dünya sıralamasını açıkladı.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

'Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde'

Hiç kimse bilmiyordu​: Duyunca çok şaşıracaksınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.