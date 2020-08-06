Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan'ın yaralarını sarıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron harabeye dönen Beyrut sokaklarında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlama sebebiyle savaş alanına dönen Beyrut'a geldi. Burada sokakları gezen Macron, “Lübnan için bugün öğleden sonra yeni bir siyasi anlaşma önereceğim' dedi. Toplanan kalabalıktan bir kişi ise Macron'a 'Bizim için ne yapacaksın? Bize yardım edin,' diye seslendi.