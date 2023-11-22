Türkiye düşmanı Dilan Yeşilgöz Hollanda'nın ilk kadın başbakanı oldu

Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın yeni başbakanı oldu.

Türkiye düşmanı Ermeni ve İsrail dostu

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan beş Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Türk karşıtlığı ile öne çıkan Yeşilgöz, geçtiğimiz yıllarda, elinde AK-47 kalaşnikof silah tutan 106 yaşındaki Ermeni bir kadının fotoğrafı önünde poz vermişti. Bahse konu fotoğraf, Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını yıllarca işgal eden Ermenistan'ın iddiaları için sembol bir fotoğraf niteliği taşıyor.

İsrail'in soykırım saldırılarına destek veriyor

Yeşilgöz, Gazze'de 47 gündür çocuk ve kadın demeden binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail ordusuna destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşilgöz, "Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri İsrail Devleti'ni yok etmeyi amaçlıyor. Bu, altta yatan çatışmayı çözmekten ve masum insanlara olan şefkatimden ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Başörtüsünü yasaklattı

Başbakan seçilmeden önce Adalet Bakanı olarak görev yapan Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasaklamıştı.

Dilan Yeşilgöz'ün babası PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz kimdir?

Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiçbir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor.







