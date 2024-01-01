|
Dünya

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü duyurdu: Gazze'deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, işgalci İsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü soykırıma varan katliam saldırıları nedeniyle hastanenin zorla hizmet dışı bırakılması sonrasında, bölgede bulunan 10 bin kanser hastasının zor şartlar altında tedavi beklediğini belirtti.

19:45 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Gazze'de hastalar yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle ölümle karşı karşıya.
Gazze'de hastalar yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle ölümle karşı karşıya.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Sukeyk düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde kanseri tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmadığını söyledi.

Tüm ülkelerden "Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları için tek sığınak olarak kabul edilen" hastanenin yeniden faaliyete geçmesini sağlamalarını isteyen Sukeyk, şunları kaydetti:

"Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi zorla hizmet dışı bırakıldıktan sonra 10 bin kanser hastası ağır ve insanlık dışı koşullarda bulunuyor."

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında." ifadeleri yer almıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği (2011-2017) Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.


#Gazze
#hasta
#israil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye İspanya’dan Türk stoper! Milli takımın vazgeçilmez ismi adım adım kanaryaya…