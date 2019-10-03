Dünya Türkiye için imal edilen 5inci F-35 ilk uçuşunu yaptı
AMERİKA

Türkiye için imal edilen 5’inci F-35 ilk uçuşunu yaptı

Türkiye için imal edilen 5’inci F-35 ilk uçuşunu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri için Lockheed Martin’in Forth Worth/Teksas tesislerinde üretimi tamamlanan 5 numaralı F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Amerikalı pilotlar tarafından yapılan ilk uçuşun ardından testlerin tamamlanması ile F-35, diğer Türk uçaklarının da bulunduğu Arizona’daki Luke Hava Üssü’ne götürülecek.

Haber Merkezi DHA
F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye’nin hava savunma sistemi olarak Rusya’dan S-400 füzelerini teslim almaya başlamasıyla birlikte ABD, F-35 programında Türkiye’nin üyeliğini dondurdu.

Üretildikten sonra Türkiye’ye ABD’de teslim edilen Luke Hava Üssü’ndeki F-35’ler uçuştan çekilirken, eğitim programı için Arizona’da bulunan Türk pilot ve bakım ekibi de geri döndü.

F-35’in boyası döküldü
GÜNDEM
F-35’in boyası döküldü

Görüşmeler sürüyor

Son dönemde tekrar hızlanan ABD-Türkiye görüşmelerinde ana konulardan biri de F-35 ve Patriot sistemleri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül’de ABD’de verdiği röportajda Türkiye’nin F-35’te müşteri değil ortak olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Bunun yanında şu anda Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen her uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır.”

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot mesajı: Uçağımızı da yaparız 'Siper'i de yaparız
GÜNDEM
Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot mesajı: Uçağımızı da yaparız 'Siper'i de yaparız

Kasımda teslim edilecekti

Plana göre Türkiye’ye ilk iki uçak kasım ayında teslim edilecek ve Malatya Erhaç’ta konuşlanacaktı. Türkiye toplam 100 adet F-35 almayı planlıyordu.

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