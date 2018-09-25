Dünya Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik
AMERİKA

'Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik'

ABD'deki BM toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Belçika Başbakanı Charles Michel, "Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Belçika Başbakanı Charles Michel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Belçika Başbakanı Charles Michel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu çerçevesinde yaptığı görüşmeyi "açık ve samimi" olarak niteleyerek "Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Belçika'nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden "Le Soir", Michel ile yaptığı röportajı "New York'ta Erdoğan ve Michel'in uzun görüşmesi" başlığıyla manşetten verdi.

İki liderin BM 73. Genel Kurulu kapsamında uzun süren bir görüşme yaptığına dikkat çekilen haberde, Ankara ve Brüksel ilişkilerinin yeniden canlandırılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

  • Erdoğan ile görüşmesini "açık ve samimi" olarak nitelendiren Michel, "Farklı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin Suriye'deki jeopolitik rolü, terörle mücadele, göç, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya ile ilişkileri gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Michel, terörle mücadelede iş birliğine devam etme konusunda görüş birliğinde olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye ile nispeten yavaşlamış olan ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. Yakın zamanda güvenlik birimlerimiz arasında görüşmeler düzenlenmesini planlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden bu yana iki ülkenin adalet, dışişleri ve içişleri bakanları arasındaki dondurduğumuz üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağız.

Başbakan Michel, Erdoğan ile AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda da etraflı bir görüşme yaptıklarını sözlerine ekledi.

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