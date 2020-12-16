Türkiye ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tatbikat düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı' dedi.