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Dünya Türkiye ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tatbikat düzenledi
ORTADOĞU

Türkiye ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tatbikat düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığınca, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatının icra edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye ve Katar, askeri iş birliğini güçlendiriyor.
Türkiye ve Katar, askeri iş birliğini güçlendiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı' dedi.


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