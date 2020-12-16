Türkiye ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tatbikat düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından 'Birleşik Komando Kolu, Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q1uodeQ9WT
Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ile Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından “Birleşik Komando Kolu, Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Tatbikatı” gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q1uodeQ9WT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2020