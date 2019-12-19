Dünya Türkiye ile Malezya arasında imzalanan mutabakat zaptı İslamofobi İle Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi
ASYA

Türkiye ile Malezya arasında imzalanan mutabakat zaptı: İslamofobi İle Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi

Türkiye ve Malezya arasında mutabakatı imzalanan “İslamofobi ile mücadeleye yönelik İletişim Projesi” ile İslam karşıtı tutumlarla mücadele etmek için bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Muhammed nezaretindeki törende, mutabakat zaptına Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı. İstanbul'da tüm projenin komuta merkezi görevini görecek bir İletişim Merkezi kurulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutabakat zaptını Fahrettin Altun imzaladı.
Mutabakat zaptını Fahrettin Altun imzaladı.

Operasyonel merkezinin İstanbul’da olmasına karar verilen İletişim Projesi, İslam ve Müslümanlara karşı kurumsal, yapısal ve söylemsel ön yargı ve bağnazlık ile mücadeleyi hedefliyor.

  • İslam hakkındaki olumsuz algının yok edilmesi, gerçek İslami değerler hakkında küresel çapta farkındalığın artırılması, Müslümanları İslam karşıtı tutumlara karşı destekleme amacına yönelik bilgi alışverişi için bir platform sağlanması, yanlış kanılar ve basmakalıp inanışları azaltmak amacıyla

İslam dünyası ile Batı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, hoşgörü, birlikte yaşama ve kültürlerarası ilişkiler konularında farkındalık oluşturulması ve İslam karşıtı tutumlar ile mücadelede aşamalı olarak dünya çapında bir markaya dönüşülmesi de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Tüm projenin komuta merkezi görevini görecek İstanbul’daki İletişim Merkezi'nin idaresinde daha sonra İslam karşıtı tutumlar ile mücadele odağında İngilizce yayın yapacak bir kanal kurulması da hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Açılış konuşması yaptığı sırada İslam dünyasındaki karışıklıklara da değinen Erdoğan ''İslam dünyası güçsüz değildir, zayıf değildir, çaresiz asla değildir'' dedi.

Dünya çapında İslam karşıtı olaylar hakkında veri toplanacak

Merkez, odağında haberler, belgeseller, bilgilendirici videolar ile benzer diğer içeriğin paylaşılacağı dijital bir platformu işletecek.

  • Küresel çapta içeriklerin geliştirileceği İletişim Merkezinde, dünya çapında İslam karşıtı tutumlar ile bağlantılı olaylar hakkında veri toplanması ve toplanan verilerin küresel farkındalık oluşturmak için kullanılması amacıyla bir çağrı merkezi de kurulacak.

Proje kapsamında araştırma çalışmaları ve periyodik yayınlar yapılacak ve proje hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak konferanslar ve diğer etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul’daki İletişim Merkezinin kurulmasının ardından, iştirakçi ülkelerde bu merkezin şubeleri açılabilecek.

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Ne olmuştu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir iletişim merkezi kuracaklarını belirterek, buradan uluslararası bir marka ortaya çıkacağına inandıklarını ifade etmişti.

Altun, Türkiye'deki mevcut birikim ve kapasitenin bu proje için önemli bir imkan sunacağını kaydetmişti.

İslamofobi ve İslam karşıtlığına karşı uluslararası ve çok boyutlu bir mücadele gerektiğine işaret eden Altun, konunun hassasiyeti ve önemi dolayısıyla müstakil olarak bu mücadeleye odaklanmış bir girişimin ihtiyaç olduğunu dile getirmişti.

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