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Dünya Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
AVRUPA

Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın bugün başladığını belirterek Sırp ailelere Türkiye'de güvenli tatil yapabilecekleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün başlıyor
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Büyükelçi Zoran Markovic, iki ay önce başlatılan süreçteki en önemli noktanın sağlık sistemlerine karşılıklı güvenin olduğunu ifade ederek "Uygulama çok basit işleyecek. Tek yapmanız gereken aşı kartınızı yanınıza alarak uçak bileti satın almak. Uygulamanın en önemli avantajlarından biri aşı olamayan 18 yaş altı bireylerin ebeveynleriyle birlikte seyahat edebilecek olmaları" dedi.

  • Türkiye ve Sırbistan'ın ülkelerinde uygulanan Kovid-19 aşılarını tanıdığına işaret eden Markovic, iki ülkenin sağlığa önem verdiğini vurguladı.

Markovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkiler neticesinde iki ülke ilişkilerinin de tarihinin en iyi noktasında olduğunu belirterek bu karşılıklı güvenin, aşı sertifikası uygulamasını da kolaylıkla hayata geçirdiğini söyledi.

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Türkiye muazzam bir tatil noktası

Kovid-19 aşısına ulaşmanın oldukça zor olduğu süreçte Türkiye ve Sırbistan'ın vatandaşları için en iyisini yaptıklarını aktaran Markovic, "Sırbistan'da aşılama Sinopharm, Türkiye'de ise Sinovac ile başladı. Bu uygulamayla hangi aşının değil, sağlığınızın öncelik olduğunu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

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Markovic, uygulamanın yürürlüğe gireceği duyurulduğunda çok sayıda telefon aldığını ifade ederek "Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Türk turistlerin en çok tercih ettiği rotalardan birisi. Türkiye ise özellikle çocuklu Sırp aileler için muazzam bir tatil noktası. Aşı sertifikası uygulamasıyla herkes çok mutlu olacak" dedi.

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Bizim misafirperverliğimiz de Türkler'inkine çok yakın

Salgının ardından en hızlı toparlanacak sektörün turizm olacağına işaret eden Markovic, "İnsanlar kapalı kalmaktan sıkıldı ancak salgın bittikten sonra dünya daha farklı sorunlarla yüzleşmek durumunda kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

Markovic, Türk turistlere "Sırbistan'a buyurun, hoş geldiniz" mesajını göndererek, "Sizleri bekliyoruz. Bizim misafirperverliğimiz de Türkiye'dekine çok yakın. Gelin ve görün" ifadelerini kullandı.

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