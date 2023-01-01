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Türkiye işgali engellemişti: Libya'da yedi ay sonra ilk
Türkiye'nin bölünmeyi engellediği Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde ordu ile ülkenin doğusundaki Hafter güçlerinden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, ateşkes dahil pek çok konuyu istişare etti.
11:05 . 16/01/2023 Pazartesi
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Hafter liderliğindeki Libya Doğu Kuvvetleri Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, Libya'nın Sirte şehrinde Ortak Askeri Komitenin, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in de katılımıyla bir toplantı düzenlediğini belirtti.

Açıklamaya göre, görüşmede 2020'de Libyalı taraflar arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinin yanı sıra uluslararası ve yerel gözlemcilerin anlaşmayla ilgili çalışmaları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ülkedeki askeri kurumların tek çatı altında birleştirilmesi ile yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konuları da değerlendirildi.

5+5 Ortak Askeri Komitesi, en son 15 Haziran 2022'de Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

5+5 ORTAK ASKERİ KOMİTE

BM himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.




#libya
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#birleşmiş milletler
3 gün önce
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