Türkiye istedi NATO atadı: Tarihte ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü görevlendirildi

NATO üyesi ve partner ülkelerden muharip hava unsurlarının katılımıyla bu yıl İtalya'da düzenlenen "NATO Tiger Meet 2023" tatbikatına Türk Hava Kuvvetleri de 3 adet F-16 ile iştirak ediyor. Arması "Kaplan" olan filoların oluşturduğu "NATO Tiger Association (NATO Kaplan Birliği)" tarafından 62 yıldır düzenlenen NATO Tiger Meet tatbikatına, İtalya Hava Kuvvetleri (Aeronautica Militare), 35 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor. Tatbikata, Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde görevli kaplan simgeli 3 adet F-16 uçağı ve 49 personel katılıyor.