Dünya Türkiye karasularının açıklarındaki bölge Sisi, Akdenizde 7 bin kilometrekareyi Yunanistana bırakmış
ORTADOĞU

Türkiye karasularının açıklarındaki bölge: Sisi, 2017 yılında Akdeniz’de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan’a bırakmış

Türkiye karasularının açıklarındaki bölge: Sisi, Akdeniz’de 7 bin kilometrekareyi Yunanistan’a bırakmış

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 2017 yılında Akdeniz sınırının belirlenmesi konusunda Yunanistan ile yapılan müzakereler sırasındaki "anlaşmazlıklara" dair darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye bilgi notu yazdı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Şükri ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi’ye o dönem Yunanistan’ın teklifinin reddedilmesi önerisinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Şükri ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi’ye o dönem Yunanistan’ın teklifinin reddedilmesi önerisinde bulundu.

Mısır yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından gelen uyarıları dikkate almayarak, 2017 yılında imzalanan anlaşmayla Akdeniz’de 7 bin kilometrekarelik alanı Yunanistan’a bıraktığı ortaya çıktı.

  • Katar merkezli Al Jazeera televizyonu tarafından yayınlanan belgelere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, notunda darbeci Sisi’ye Mısır ve Yunanistan arasında deniz sınırı müzakerelerinde anlaşmazlıkların olduğunu, Yunanistan tarafının görüşünde ısrar etmesi durumunda, münhasır ekonomik bölge sınırlarından Mısır’ın 7 bin kilometrekare kaybı olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Şükri ayrıca darbeci Sisi’ye o dönem Yunanistan’ın teklifinin reddedilmesi önerisinde bulundu.

Söz konusu belgede ayrıca, Mısır yönetiminin Yunanistan’ın Akdeniz sınırları önerisinin kabul edilmesi durumunda, "Mısır’ın karşısındaki Türkiye karasularının açıklarında yer alan bölgelerin de Yunanistan’a geçişini zımnen kabul etmiş olacağı" kaydediliyor.

İkinci belgede, Mısır Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Amr el-Hamami’nin, Dışişleri Bakanı Samih Şükri’ye yazdığı bilgi notu yer alıyor.

Hamami, Yunanistan’ın dayandığı esaslarda "yanlışlar ve yanıltıcı bilgiler olduğu" konusuna Şükri'nin dikkatini çekiyor.

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"Mısırlıları köşeye sıkıştırmayı istiyor"

Müsteşar Hamami, notunda şu ifadelere yer veriyor:

"Yunanistanlı yetkililer, Mısırlı bürokratların dayanakları daha güçlü olmasına rağmen iki ülke arasındaki siyasi uyumu fırsata çevirmek ve Mısırlıları köşeye sıkıştırmayı istiyor"

Üçüncü belge ise halihazırda Mısır İstihbarat Şefi olan dönemin Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abbas Kamil’e ait.

Kamil, Dışişleri Bakanlığından gelen uyarıları dikkate almıyor ve Yunanistan ile ilişkilerin bir an evvel güçlendirilmesi için Bakanlığa gereğinin yapılması konusunda talimat veriyor.

Mısır ve Yunanistan arasında 2017 yılında münhasır bölge anlaşması imzalanmıştı. Muhalefet bu anlaşmayla, Sisi yönetiminin ülke haklarından Yunanistan lehine feragat edildiğini iddia etmiş ancak yönetim yalanlamıştı.

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