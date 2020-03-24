Dünya Türkiye Kolombiyaya 26 bin koronavirüs tanı testi gönderdi
AVRUPA

Türkiye Kolombiya’ya 26 bin koronavirüs tanı testi gönderdi

Kolombiya, Türkiye'den gönderilen 26 bin yeni tip koronavirüs tanı testinin ülkeye ulaştığını açıkladı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 Kovid-19 vakası görüldü, söz konusu virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsünden (İNVİMA) yapılan açıklamada, Kovid-19 tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

İNVİMA Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde Kovid-19'un tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.

50 MİLYONA YAKLAŞTI

  • Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 Kovid-19 vakası görüldür, söz konusu virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?


Biz evdeykenbirileri dışarıda çalışıyor

Biz evdeyken
birileri dışarıda çalışıyor

Yüzde 65'i tamamlandı, bölgeye doping etkisi yapacak.
Özgürlüğün sonu

Özgürlüğün sonu

​Hükümet strateji değiştirdi, basın alınan tedbirleri böyle duyurdu.
3 haftada taburcu

3 haftada taburcu

Bilim Kurulu üyesi tedavi sürecini Yeni Şafak'a anlattı.
Koronavirüs nedeniyle 30 milyon dolarlık mal çöpe gitti: Tamamı çürüdü

Koronavirüs nedeniyle 30 milyon dolarlık mal çöpe gitti: Tamamı çürüdü
3 bin 500<br>araç kontak kapattı

3 bin 500
araç kontak kapattı

​Hatlı minibüslere koronavirüs darbesi.
6 günde iyileşiyorlar

6 günde iyileşiyorlar

​Fransa'da heyecanlandıran koronavirüs çalışması.

12 banka<br>borç erteleyecek

12 banka
borç erteleyecek

​Koronavirüs nedeniyle bir bir harekete geçtiler.
7 milyonluk ihmal

7 milyonluk ihmal

New York Times yazdı: Çin'in tek bir hatası felakete neden oldu
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Keşke 14 gün kuralına uysaydı

Keşke 14 gün kuralına uysaydı

​İhmali yüzünden onlarca kişinin canı tehlikeye girdi.
Karantina<br>sayısı yine arttı

Karantina
sayısı yine arttı

​Korona ile mücadeledeki en önemli kuraldan taviz yok.
Öksürüğü<br> var ateşi yok

Öksürüğü
var ateşi yok

​Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama.
Trump'ın<br> paniklediği anlar

Trump'ın
paniklediği anlar

​'Biraz ateşim vardı' deyince hızla uzaklaştı.
Oran<br> yüzde 50'ye iniyor

Oran
yüzde 50'ye iniyor

​Ceza infaz paketinde detaylar belli oldu.
Marketlere saat ayarı

Marketlere saat ayarı

Müşteri çıkmadan müşteri alınmayacak.
Evler sınıf oldu

Evler sınıf oldu

​Bir haftalık aranın ardından ders başı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.