Türkiye Kolombiya’ya 26 bin koronavirüs tanı testi gönderdi

Kolombiya Ulusal Gıda ve İlaç İzleme Enstitüsünden (İNVİMA) yapılan açıklamada, Kovid-19 tanılarının daha hızlı tespit edilmesi için Türkiye'den pazar günü 26 bin testin ülkeye ulaştığını duyurdu.

İNVİMA Direktörü Julio Cesar Aldana, Türkiye hükümetine desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Türkiye hükümeti, Devlet Başkanı Ivan Duque ve birçok kuruluşumuz sayesinde Kovid-19'un tespitini çok daha hızlı yapabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Laura Valdivieso da Türkiye'nin desteği sayesinde ülkedeki Kovid-19 ile mücadelede test kapasitesinin artacağını belirtti.

50 MİLYONA YAKLAŞTI

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 Kovid-19 vakası görüldür, söz konusu virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

OYNAT 04:40 Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor? BiP'te paylaş

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