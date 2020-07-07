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Türkiye olmasa perişan oluruz: Türkiye’den başka Türkmenlere yardım eden yok

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, “Türkiye’den başka Türkmenlere yardım eden yok. Türkiye olmasa, orada halimiz çok perişan olur. Türkiye’ye minnettarız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Türkmenlerin Irak’ta kurulan yeni hükümetten beklentilerine, Kerkük’ün güvenliği ve yönetimine dair değerlendirmelerde bulundu. Irak’taki yolsuzlukların sonlandırılması, silahın sadece devletin elinde bulunması ve Irak’ın bağımsız bir hükümetinin olması gerektiğini ifade eden Tütüncü, “Biz Türkmenlerin taleplerinden biri de temsiliyet meselesi. Irak’ta maalesef her şeyde mezhepsel ayrım yapılıyor. Biz bu ayrımdan yana değiliz. Hükümet kurulurken ve atamalar yapılırken, Türkmenlerin gözardı edilmemesi gerekiyor. 22 tane bakanlığın 12 tanesini Şiiler alıyor, 6 tanesini Sünniler alıyor, 3 tanesi Kürtlere veriliyor, 1 tanesi de azınlıklar için. Ancak Türkmenleri kimse zikretmiyor” diye konuştu.

Mehmet Tütüncü

KERKÜK SAVUNMA GÜCÜ OLUŞTURULSUN

Kerkük’ü uzun yıllardır Arapların yönettiğini ve 2003’ten sonra kentin yönetimine Kürtlerin geldiğini anımsatan Tütüncü, “2003-2017 arası, 14 sene boyunca hizmet ve güvenlik açısından Türkmenlere, Araplara ve hatta bazı Kürtlere çok zor durumlar yaşattılar” dedi. Tütüncü, 2017’de Bağdat’ın Kerkük’e müdahalesinden sonra eski valinin Arap yardımcısının vekaleten görevi yürüttüğünü aktararak, “Biz diyoruz ki seçimlere kadar bir Türkmen vali atansın. Seçimden sonra da Kerkük’te bir anlaşma olsun, dönüşümlü valilik olsun. Türkmen, Arap ve Kürtler arasında. Her devlet biriminde yüzde 32 Araplara, yüzde 32 Türkmenlere, yüzde 32 Kürtlere verilsin. Geri kalan yüzde 4 de Hristiyanlar için olsun. En azından kısa ve orta vadede böyle bir düzenlemeye gidilebilir.” şeklinde konuştu.

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PEŞMERGE DÖNERSE SIKINTI OLUŞUR

Kerkük’ün güvenliği ve yönetimine dair değerlendirmelerde bulunan Tütüncü, şunları kaydetti: “Kerkük’teki sıkıntılar çözülünceye kadar kentin güvenliğini sağlayacak Kerkük Savunma Gücü oluşturulsun. Bunda da etnik gruplar ortak olsun. Diğer bütün resmi daireler de aynı şekilde müdürü ve yardımcısı ona göre atansın. Valilik seçim sonrası da dönüşümlü olsun. Biz hizmet ettiğimiz zaman bütün halka hizmet ederiz. İnsanlar kimin ayrımcılık yapmadan çalıştığını görsün. Peşmergenin tekrar Kerkük’e dönmesi halinde kentte ciddi sıkıntılar yaşarız.”

TÜRKİYE’DEN BAŞKA YARDIM EDEN YOK

  • “Türkiye’den başka Türkmenlere yardım eden yok. Türkiye olmasa, orada halimiz çok perişan olur. Türkiye’ye minnettarız” ifadesini kullanan Tütüncü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının varmış olduğu boyut ve özellikle Türkmen bölgelerindeki sağlık sisteminin yetersiz olmasından dolayı çok sıkıntılar yaşandığını ve Türkiye’den yardımların devamını beklediklerini iletti.

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