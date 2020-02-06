Dünya Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
ORTADOĞU EMLAK

Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor

Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor

Suriye'den Esad rejimi ve destekçilerinin ağır bombardımanlarından kaçarak Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile yapımına hız verilen briket evlere yerleştiriliyor. Yaklaşık 200 aile, briket evlerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan briket evlerin, yapım çalışmaları devam ediyor.
Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan briket evlerin, yapım çalışmaları devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu. Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan briket evlerin, yapım çalışmaları devam ediyor.

Bugüne kadar tamamlanan evleri 200'e yakın aileye teslim ettiklerini ifade eden İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, hedeflerinin 10 bin ev olduğunu söyledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Tosun, "Kampanya, başta Türkiye'deki bağışçılar olmak üzere dünya genelinde çok ciddi destek buldu. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200’ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi. Bu briket evler, çadıra bir alternatif yaşam oluşturulabilmesi ve savaş mağduru siviller için vakfımız tarafından inşa ediliyor" dedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu.

Dev proje başlatıldı

Briket ev çalışmalarının sadece İdlib kırsalında değil aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olan Azez, El-bab ve Cerablus'ta da sürdüğünü kaydeden Tosun, "Bu bölgede ilk etapta 10 bin adet, daha sonrasında ise hedefimizi daha da artırarak çadır hayatına son vererek aileleri briket evlere yerleştireceğiz. Evlerimiz 2000-2200 TL’ye inşa ediliyor. Suriye’nin İdlib kentine bağlı Kefer Lusin bölgesinde Yeni Hayat Konutları adını verdiğimiz dev bir projeye başladık. Çok katlı bir bina. Bir kısmı teslim edildi. Diğer bir kısmında çalışmalar devam ediyor.

Title
İHH İnsani Yardım Vakfı'nca 'Mazluma Çatı Ol' sloganıyla başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle de yapımı hızlanan briket evler, Suriyeli göçmenlerin umudu oldu. Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan briket evlerin, yapım çalışmaları devam ediyor.
Title
Bugüne kadar tamamlanan evleri 200'e yakın aileye teslim ettiklerini ifade eden İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, hedeflerinin 10 bin ev olduğunu söyledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydeden Tosun, Kampanya, başta Türkiye'deki bağışçılar olmak üzere dünya genelinde çok ciddi destek buldu. 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200’ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi. Bu briket evler, çadıra bir alternatif yaşam oluşturulabilmesi ve savaş mağduru siviller için vakfımız tarafından inşa ediliyor dedi.
Title
Dev proje başlatıldı <br> <br> Briket ev çalışmalarının sadece İdlib kırsalında değil aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde olan Azez, El-bab ve Cerablus'ta da sürdüğünü kaydeden Tosun, Bu bölgede ilk etapta 10 bin adet, daha sonrasında ise hedefimizi daha da artırarak çadır hayatına son vererek aileleri briket evlere yerleştireceğiz. Evlerimiz 2000-2200 TL’ye inşa ediliyor. Suriye’nin İdlib kentine bağlı Kefer Lusin bölgesinde Yeni Hayat Konutları adını verdiğimiz dev bir projeye başladık. Çok katlı bir bina. Bir kısmı teslim edildi. Diğer bir kısmında çalışmalar devam ediyor...
Title
72 dairenin inşaatını tamamladık, binalar 3 katlı olarak tasarlandı. Hem yerden tasarruf etmek amacıyla hem de insanların kalıcı bir hayata geçebilmesi amacıyla hayata geçirmiş olduğumuz bir proje. Her katta 4 daire bulunuyor ve her binada toplam 12 tane dairemiz var. Şu an yaklaşık olarak 72 daire bitirilip, anahtarları ailelere teslim edildi. Yine 60 dairemizin inşaatı da devam ediyor. Kısa sürede bu dairelerin inşaatlarını da bitirip ailelerine teslim edeceğiz...
Title
Burada özellikli olarak savaş mağduru aileleri, yetim aileleri ve engelli bireyler yerleştiriliyor ve en azından onların savaşın gölgesi ve kıskacında huzurlu yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu çalışmayı hayata geçirdik ve devam ediyor diye konuştu.
Title
İnşaatlarda Suriyeliler çalışıyor <br> <br> Evlerin yapımında özellikle bölge insanının teşvik edilmesi ve istihdamın sağlanmasına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Tosun, sözlerini şöyle tamamladı: Aslında insanlara sadece balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek de çok önemli. Bu nedenle projelerimizde çoğunluklu olarak sahada Suriyeli işçi kardeşlerimizi, iş arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Şu anda bu projemizde yaklaşık olarak 40 Suriyeli arkadaşımız çalışıyor. Onlar hem burada kendi yurttaşları için ev inşa etmiş oluyorlar hem de bu sayede geçimlerini sağlamış oluyorlar.
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Title
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor
Suriye'den Esad rejimi ve destekçilerinin ağır bombardımanlarından kaçarak Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile yapımına hız verilen briket evlere yerleştiriliyor. Yaklaşık 200 aile, briket evlerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

72 dairenin inşaatını tamamladık, binalar 3 katlı olarak tasarlandı. Hem yerden tasarruf etmek amacıyla hem de insanların kalıcı bir hayata geçebilmesi amacıyla hayata geçirmiş olduğumuz bir proje. Her katta 4 daire bulunuyor ve her binada toplam 12 tane dairemiz var. Şu an yaklaşık olarak 72 daire bitirilip, anahtarları ailelere teslim edildi. Yine 60 dairemizin inşaatı da devam ediyor. Kısa sürede bu dairelerin inşaatlarını da bitirip ailelerine teslim edeceğiz.

DHA
Güvenli bölge olan Kefer Lusin’de 24 metrekarelik ve 1+1 olarak tasarlanan briket evlerin, yapım çalışmaları devam ediyor.

Burada özellikli olarak savaş mağduru aileleri, yetim aileleri ve engelli bireyler yerleştiriliyor ve en azından onların savaşın gölgesi ve kıskacında huzurlu yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu çalışmayı hayata geçirdik ve devam ediyor" diye konuştu.

İnşaatlarda Suriyeliler çalışıyor

Evlerin yapımında özellikle bölge insanının teşvik edilmesi ve istihdamın sağlanmasına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Tosun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında insanlara sadece balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek de çok önemli. Bu nedenle projelerimizde çoğunluklu olarak sahada Suriyeli işçi kardeşlerimizi, iş arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Şu anda bu projemizde yaklaşık olarak 40 Suriyeli arkadaşımız çalışıyor. Onlar hem burada kendi yurttaşları için ev inşa etmiş oluyorlar hem de bu sayede geçimlerini sağlamış oluyorlar."

DHA
24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde tasarlanan evlerden 200’ünün inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi.

DHA
Yaklaşık 200 aile, briket evlerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

DHA
Yaklaşık 200 aile, briket evlerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
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