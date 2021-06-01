Dünya Türkiye son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı
AVRUPA

Türkiye son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ocakta 169, şubatta 524, martta 825, nisanda bin 620, mayısta 625 sığınmacıyı karaya çıkardı

Haber Merkezi AA
Türkiye son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı
Türkiye, 5 ayda 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 5 ayda Yunanistan unsurlarınca denizde ölüme terk edilen 3 bin 763 sığınmacıyı kurtardı. Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların "umuda yolculuğu" sürüyor.

Çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu ve kapasitesinin çok üzerindeki bot, can salları ve teknelere binip Ege Denizi'ne açılan sığınmacılar, Yunanistan unsurlarına yakalandıktan sonra kötü muamelelere maruz kalıyor.

Değerli eşyaları, yiyecek, içecekleri alındıktan sonra motorları sökülen teknelerle Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar, adete ölüme terk ediliyor.

Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu: Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti
DÜNYA
Yunanistan'ın insanlık dışı tutumu: Midilli'deki 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

Sığınmacıların umudu Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları

Yasa dışı geçişlerle mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca itilen sığınmacılara yardım elini uzatıyor. Türk kara sularında devriye görevi yapan ekipler, ölüme terk edilen sığınmacıları kurtarıp Türkiye'ye getiriyor.

Denizde aç ve susuz kalan sığınmacılara Sahil Güvenlik botunda ilk yardım yapan ekipler, sağlık sorunu olanları hızla hastanelere sevk ediyor. Yunan unsurlarının insanlık dışı muamelesi, zaman zaman görüntülerin yanı sıra sığınmacıların ifadelerine ve basın mensuplarına yaptıkları açıklamalara yansıyor.

5 ayda 3 bin 763 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki verilere göre, Yunanistan unsurlarının 2021 yılı ocak-mayıs döneminde geri ittiği 3 bin 763 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, ocakta 169, şubatta 524, martta 825, nisanda 1620, mayısta 625 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı
DÜNYA
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

43 sığınmacıyı Yunanistan itti Türkiye kurtardı
GÜNDEM
43 sığınmacıyı Yunanistan itti Türkiye kurtardı
Abone Ol Google News
İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.
İstanbulda su kesintisi

İstanbul'da su kesintisi

​Dokuz ilçedeki kesinti 13 saat sürecek.
Hürkuş HYEU pilot eğitimlerinde kullanılacak: İlk gösteri uçuşunu yaptı

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.

​Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar.

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
27 il için kritik uyarı!

27 il için kritik uyarı!

​Sıcaklıklar azalıyor kuvvetli yağış bekleniyor.
Gelen yolcuya<br>aşı ve test şartı

Gelen yolcuya
aşı ve test şartı

​1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.