Dünya Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
ASYA

Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor. Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde yapılan tatbikatta, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler icra ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Türk ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikata başladı.

AA

Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor.

AA

Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor.

AA

Ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.

AA
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Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.
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