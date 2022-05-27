Dünya Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek
ASYA

Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Azerbaycan ile çeşitli konularda anlaşmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Bakan Varank, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın büyük bir coşku ve heyecanla başladığını söyledi.

TEKNOFEST'in amaçlarından birinin gençlere ve çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirten Varank, bu anlamda düzenlenen teknoloji yarışmalarının önemine işaret etti.

Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 1000 takım ile 6 binden fazla gencin katıldığını dile getirerek, "Burada gençlerimiz takım çalışmasını ve takım ruhunu öğrendiler. Bu manada TEKNOFEST'in yerini bulduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinin bir diğer amacının da geliştirilen teknolojilerin gösterilmesi olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'da iki ülkeden firmaların geliştirdiği teknolojilerin sergilendiğini söyledi. Varank, "Burada vatandaşlarımıza şu imkanı vermiş oluyoruz; Bakınız biz Türk'ün gücüyle neler yapabiliyoruz, hangi teknolojileri, ürünleri geliştirebiliyoruz, gelin bunları görün. Ülkenizle gurur duyun." diye konuştu.

"Dünya gelsin, Türk'ün gücünü görsün" yanıtı

İki ülkenin, "bir millet iki devlet" anlayışıyla bu tip faaliyetlerle daha ileri noktalara geleceğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Biz burada iki ülkenin gençlerini, teknoloji geliştiricilerini ve şirketlerini bir araya getirerek ülkelerimizi kalkındıracağız hem de bölgesel anlamda çok farklı güç konumuna geleceğiz. Bir genç kardeşimize 'TEKNOFEST'ten ne anlıyorsun?' diye sorduk, 'Dünya gelsin, Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin' dedi. Gerçekten öyle. Biz dünyaya diyoruz ki TEKNOFEST'e gelin, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle neler yapılabileceğine şahit olun."

Türkiye ile Azerbaycan arasında üç anlaşma imzalanacak

Varank, Azerbaycan ile Türkiye'nin ekonomik anlamda çok derin bağları ve karşılıklı yatırımları bulunan iki ülke olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu ziyaretimiz kapsamında farklı anlaşmaları imza edeceğiz. Bunlardan birisi, KOBİ'lerin kabiliyetlerini karşılıklı olarak geliştireceğimiz bir anlaşma. Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz. Bunun yanında teknoloji ve sanayi alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmaya imza atacağız. Bu anlaşmalarla da karşılıklı ilişkilerimiz çok daha geliştirmiş olacağız. İki ülkenin ekonomik bağlarını çok daha güçlendirmiş olacağız. Bunun yanında karşılıklı olarak bir teknopark kurmak istiyoruz. Teknoparkta firmalarımızı beraberce desteklemek istiyoruz."

Bakan Varank: TEKNOFEST Azerbaycan iki ülkenin kardeşliğini pekiştirecek
OYNAT 01:57
Bakan Varank: TEKNOFEST Azerbaycan iki ülkenin kardeşliğini pekiştirecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Dostluk Merkezinin açılışında konuştu. Bugün açılışı yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'ın önemine değinen Varank, 'TEKNOFEST Azerbaycan gibi organizasyonlarla biz iki ülkenin kardeşliğini çok daha fazla pekiştireceğiz. Burada elde ettiğimiz kabiliyetlerle gücümüze güç katacağız. Ekonomilerimizi kalkındıracağız.' dedi.

Bakan Varank: Türk uzay yolcusu için 150 kişi başvurusunu tamamladı
TEKNOLOJİ
Bakan Varank: Türk uzay yolcusu için 150 kişi başvurusunu tamamladı
Emniyet şeridindecan pazarı

Emniyet şeridinde
can pazarı

Ümraniye'deki kazada 11 kişi yaralandı.
23 ildeFETÖ operasyonu

23 ilde
FETÖ operasyonu

42 eski mülki idare amiri için gözaltı kararı verildi.
Ucu bucağı görünmüyor

​Bu yılın sonuna kadar 150 kilometreyi bulacak.

​Saldırganın gelişi böyle görüntülendi.

​Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti.

​Sinsi sinsi ilerliyor, ölüme bile yol açıyor.

​Evi havaya uçurup eşini öldürecekti.

Bursa'daki iş yeri baskınında iki kişi yaralandı.
Gıda akışına izin ver

Gıda akışına izin ver

​ABD'den Rusya'ya dikkat çeken çağrı.

​CHP'den PKK destekçisine NATO garantisi.

Sivasspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.
Film gibi<br>soygun girişimi

Film gibi
soygun girişimi

​Banka transfer merkezine getirilen 100 bin Euro dolu çantayı çalmak istedi.

​Menderes'i deviren darbeci zihniyetin hedefinde şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğanvar.

​Yunus Yılmaz: Albayrak Grubu olarak duyarsız kalamazdık.

​Kiracı yükümlülüklerini yerine getiriyorsa 10 sene dolmadan tahliye edilemez.

​İsrail'den Tahran'da suikast itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.