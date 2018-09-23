Dünya Türkiye ve Rusya, ABDnin Suriyede sorumsuzca hareket etmesini engelleyecek
AMERİKA

‘Türkiye ve Rusya, ABD’nin Suriye’de sorumsuzca hareket etmesini engelleyecek’

Eski Pentagon analisti Karen Kwiatkowski, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de silahsız bölgenin oluşturulması konusundaki yapıcı yaklaşımının, ABD’yi Suriye’de sorumsuzca adım atmaktan uzak tutacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi Zirvesinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi Zirvesinde.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski analistlerinden Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen pazartesi Soçi’de yaptığı görüşmede Suriye’nin İdlib bölgesinde 15 Ekim’e kadar silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda anlaşmasının önemine değindi. Kwiatkowski, “Küçük ölçekli olmasına rağmen İdlib’le ilgili Rus-Türk ortak girişimi önemli bir olay. ABD’yi bu bölgede sorumsuzca hayata geçireceği eylemlerden uzak tutmak için iki devleti bir araya getiren yapıcı bir hamle oldu” diye konuştu.

Saldırı olarak yansıtılmasının önüne geçildi

  • Rusya ve Türkiye’nin bu adımı atarak Suriye’de ‘yetişkin’ rolünü üstlendiğini söyleyen Kwiatkowski, ABD’nin silahsız bölge oluşturma yöntemini Kore Yarımadası’nda daha önce denediğini ve bu nedenle Moskova ve Ankara’nın bu hamlesini yargılayamayacağını ifade etti. Kwiatkowski korumaya alınan bölgenin, ‘silahlardan arındırılmış bölge’ olarak adlandırılmasının da bu girişimin amacından saptırılmasının ve saldırı olarak yansıtılmasının önüne geçtiğini de vurguladı.

Rusya ve Türkiye’nin bu girişiminin ABD ve İsrail’in Suriye yönetimine karşı mücadele eden muhalifleri desteklemesini de zorlaştıracağını söyleyen Kwiatkowski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer güvenlik seviyesi, ABD’ye oradaki varlıklarının artık gerekli olmadığı yönünde karar verdirecek kadar yükselirse (ABD Başkanı Donald) Trump, Amerikalıların birçoğu için pek bir anlam ifade etmeyen yurtdışındaki çatışmalara para harcayacağına dair vaatlerini de kısmen yerine getirmiş olacak.”

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