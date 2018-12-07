Türkiye Yemen için seferber oluyor: 90 bin camide yardım toplanacak Yemen'de durum içler acısı. Türkiye Yemen'deki duruma sessiz kalmamak için yardım kampanyası başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki 90 bin camide Yemen için yardım toplanacak.

07 Aralık 2018, 00:06 Son Güncelleme: 07 Aralık 2018, 00:13 AA