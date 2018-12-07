Dünya Türkiye Yemen için seferber oluyor 90 bin camide yardım toplanacak
ASYA

Türkiye Yemen için seferber oluyor: 90 bin camide yardım toplanacak

Yemen'de durum içler acısı. Türkiye Yemen'deki duruma sessiz kalmamak için yardım kampanyası başlatıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki 90 bin camide Yemen için yardım toplanacak.

AA
Yemen'de görev yapan bir hemşire iki gün önce yetersiz beslenen iki aylık bebeğin fotoğrafını paylaştı.
Yemen'de görev yapan bir hemşire iki gün önce yetersiz beslenen iki aylık bebeğin fotoğrafını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yurt genelindeki tüm camilerde Yemen için yardım toplanacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için yarın cuma namazının ardından yardım toplanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için cuma namazından sonra 90 bin camide yardım kampanyası başlatılacak.

Açıklamada, isteyenlerin cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunulabileceği de belirtildi.

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