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AFRİKA

Türkiye Yunanistan'ın alıkoyduğu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı iddiasıyla Yunanistan sahil güvenliğinin alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin gerçek dışı açıklamalar yapması kınanmaktadır, biz müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verildi.

Haber MerkeziAA
Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı iddiasıyla Yunanistan sahil güvenliğinin alıkoyduğu gemi
Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı iddiasıyla Yunanistan sahil güvenliğinin alıkoyduğu gemi

Türkiye, Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlattı. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, gemiye verilen iznin Türkiye'den Libya'ya değil Etiyopya'ya mal taşınmasına ilişkin olduğunu, Ankara'nın Birleşmiş Milletler kararlarına titizlikle riayet ettiğini vurguladı.

Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Yunan sahil güvenlik güçlerinin, Mersin ve İskenderun limanlarından aldığı ve Libya'ya patlayıcı yapımında kullanılabilecek madde yüklü kargo taşıdığı belirtilen Tanzanya bandıralı "Andromeda" adlı gemiyi 7 Ocak 2018 tarihinde Girit açıklarında alıkoyduğu yönündeki haberlerin, Libya ve Yunanistan basınında yer alması üzerine ilgili makamlarca gerekli inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada edinilen ilk bulgulara göre, bahsi geçen gemi için 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Limanından hareketle Cibuti Limanına gideceği yönünde bildirimde bulunulduğu ve Mersin Limanında 29 dolu konteynerde 419 bin 360 kilo "tehlikeli" yükünün olduğunun beyan edildiği kaydedildi.

Yapılan evrak incelemesinde, gemide, "Etiyopya'da farklı firmalara teslim edilmek üzere, infilaklı fitil, anfo, power gel magnum, kablo, elektrikli ve elektriksiz kapsül ve amonyum nitrat çözeltisi cinsi eşyaların olduğu, bu maddelerin Etiyopya'ya ihracatı için Türk mevzuatının gerekli gördüğü izinlerin alındığı, geminin Mersin Limanından önce uğradığı İskenderun Limanından ise Yemen ve Umman'a gönderilmek üzere statik tank, tanker dorse ve dorse üstü statik tank yükü aldığının" tespit edildiği ifade edildi.

Büyükelçilik açıklamasında, ön bilginin, ihracatın usulüne uygun yapıldığını ve malzemenin, Türkiye'den ayrılışında Libya'ya gönderilmek üzere yola çıkmadığını gösterir nitelikte olduğu vurgulanarak, konunun ayrıntılı şekilde incelendiği, Yunanistan makamlarından gemide ele geçen belgeler, mürettebat ifadeleri ve diğer tüm tamamlayıcı belge ve bilgilerin ivedilikle Türk makamlarına iletilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Büyükelçiliğimiz, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halindedir. Olay hakkında derlenen ve derlenecek bilgiler, Libya devleti ve BM'ye iletilmektedir. Türkiye, Libya'ya uygulanmakta olan silah ambargosuna titizlikle riayet etmekte, bu konuda BM ile yakın işbirliği yapmaktadır. Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin sosyal medyada gerçek dışı ve sorumsuz açıklamalar yapması yadırganmakta ve kınanmaktadır."

Diğer taraftan Yunan basınında çıkan haberlere göre, gemi Türkiye'den ayrıldıktan sonra ilk etapta Etiyopya rotasındayken Süveyş Kanalı'ndan geçmek istedi. Ancak geçiş ücreti ödenemediği için kanala giremedi. Gemilerin sahibi durumundaki Yunan armatör, kargoyu boşaltacak liman bulamayınca Libya'nın Misrata kentinden gelen teklifi değerlendirmek istedi. Fakat mal sahibi şirket öneriyi reddetti. Armatör ile mal sahibi şirket arasında yaşanan karmaşa sırasında da gemi Libya'ya gittiği şüphesiyle Yunan sahil güvenliği tarafından durduruldu. Ardından Yunan makamları gemiyi alıkoydu.

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