Dünya Türkiyedeki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için oy kullanın çağrısı
AVRUPA

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için 'oy kullanın' çağrısı

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun, çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Türkiyedeki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için oy kullanın çağrısı
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alındı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor. 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.

"Kocaeli'de sandıklara yoğun katılım bekliyoruz"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, AA muhabirine, 6 Eylül'e kadar vatandaşların çevrim içi dilekçe doldurmaları gerektiğini, bunun yapılmaması halinde sandık başlarında yığılmalar olacağını söyledi.

Kocaeli'de yaşayanların 10 sandıkta oy kullanabileceğini ifade eden Uzun, "Gebze'de 3, Çayırova'da 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel'de birer sandığımız var. Kocaeli'de bu kez sandıklara yoğun katılım bekliyoruz. Sandık sayımızın artmış olması, sandık başında oluşabilecek yoğunluğu azaltacaktır. Vatandaşlarımız mutlaka oy kullanmak için sandığa gelsinler. Çevrim içi dilekçe doldurmamış olsalar dahi sandık başındaki görevli arkadaşlarımız onlara destek olacaktır. Bütün Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarımıza çağrımız, çevrim içi dilekçe doldurmalarıdır." dedi.

Uzun, Bulgaristan'daki son hükümetin dört partiden oluştuğunu, biri istifa ettikten sonra yeniden seçime gidildiğini belirterek, "Kendi aralarında uyuşmazlık yaşadıkları için sorunlar olabiliyor. Bu, Bulgaristan'ın istikrarsız bir ülke olmasına sebep oluyor. Bulgaristan, Türkiye ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarımız seçime katılarak istikrarı umarım sağlarlar. İnsanımızın orada refah seviyesi yükselsin, Bulgaristan ekonomisi kalkınsın beklentileri var. Bu defa umarım Bulgaristan daha uzun vadeli parlamentoya kavuşacaktır." diye konuştu.

Bulgaristan'da paketlendi: Yakalayıp bıraktılar
DÜNYA
Bulgaristan'da paketlendi: Yakalayıp bıraktılar

Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
GÜNDEM
Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Son günde de ilgi yüksek

Son günde de ilgi yüksek

Teknofest Karadeniz'in ilk 5 gününde ziyaretçi sayısı belli oldu.
Araç satışında15 Eylül telaşı

Araç satışında
15 Eylül telaşı

Fiyatları 100 bin lira düşürdük.
Hedef tek haneli enflasyon

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.

​Hazırlıklar tamamlandı

Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

​Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik Botan Köprüsü

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirdi.

​Binlerce komando aynı anda tırmandı.

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

Vatandaşlar ihbar etmişti: Sırrı çözüldü.

Ne olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

​Şalgam şişesi delil oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.