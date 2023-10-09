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Dünya

Türkiye'den Afganistan'a yardım eli: MSB tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırdı

Türkiye, Afganistan'da 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sarsıcı depremin ardından harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.

Pınar Görgü
10:28 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İnsani yardım malzemeleri Afganistan'a gönderildi.

İnsani yardım malzemeleri Afganistan'a gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.



Türkiye'den yardım eli

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti" 
denildi.


Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afganistan'ın Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Afganistan Kızılay'ı bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Afgan medyası, depremde 813 kişinin hayatını kaybettiğini, 1000?den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat bölgesinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Afgan medyası, can kaybının 813 olduğunu, yaralı sayısının ise 1000'den fazla olduğunu duyurdu. Afganistan Kızılayından yapılan açıklamada, 'Afgan Kızılayı, Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde depremden etkilenenlere gıda ve içme suyu sağlamıştır ve çok daha fazlası da yoldadır. Afgan Kızılayının kadın ve erkek doktorları yaralılara acil tıbbi tedavi sağlıyor ve Afganistan'ın Herat vilayetinin Zinda Jan ilçesinde yıkılan evlerin enkazı altında kalan canlıları kurtarmak için yorulmadan çalışıyor.' denildi. Afgan Kızılayının paylaştığı görüntülerde, özellikle Zinda Jan ilçesinde meydana gelen yıkım gözler önüne serildi.



#Afganistan
#deprem
#Milli Savunma Bakanlığı
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