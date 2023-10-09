Türkiye'den Afganistan'a yardım eli: MSB tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırdı

İnsani yardım malzemeleri Afganistan'a gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde, Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan insani yardım malzemeleri ile teçhizatın askeri kargo uçağı ile gönderildiğini duyurdu.
Türkiye'den yardım eli
Türkiye'den yardım eli
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizin yardım elini Afganistan'a ulaştırıyoruz. Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatları bölgeye ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket etti"
denildi.
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2 saat önce