Dünya Türkiyeden BAEye gidişlerde karantina zorunluluğu kalktı
ORTADOĞU

Türkiye'den BAE'ye gidişlerde karantina zorunluluğu kalktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye uyguladığı karantina zorunluluğunu kaldırdı. BAE'ye seyahat edecek kişilerden sadece en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden BAEye gidişlerde karantina zorunluluğu kalktı
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Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat listesini güncellediğini belirtti.

Açıklamada, "BAE makamlarınca 15 Şubat itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülkenin, Abu Dabi'ye yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste'ye dahil edildiği duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

PCR TESTİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Türkiye'den Abu Dabi'ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testinin talep edileceği aktarılan açıklamada, bu kişilere Abu Dabi'ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye gelen yolculardan 2 doz Kovid-19 aşısını tamamlayanların 6'ncı gün, aşıları tamamlanmamış olanların ise 6'ncı ve 9'uncu günlerde PCR testine tabi tutulacağı belirtildi.

  • BAE makamları, 3 Ocak 2022'de Türkiye'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri Yeşil Liste'den çıkarmıştı. Bu kararla Kovid-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.

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