Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım

Kudüs'ün "neredeyse 100 yıllık bir süredir sıkıntılar içinde olduğunu, buradaki halkın mağduriyete, sıkıntılara rağmen ayakta durduğunu" kaydeden Demirer, "Türkiye için Kudüs her açıdan önemli fakat Filistin halkıyla birlikte olmak, dayanışmamızı sergilemek, her zaman, her daim beraber olduğumuzu hatırlatmak önemlidir." dedi.