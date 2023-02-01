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Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım

Mirasımız Kudüs Derneği, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Makasıd Vakıf Hastanesi'ne ilaç ve medikal ürünler içeren yardım malzemelerini teslim etti. Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliğe, ilişkilere, güçlü bağlara vurgu yapıldı.

16:56 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye'den Kudüs'e yardım

Türkiye'den Kudüs'e yardım

Makasıd Hastanesi'ndeki teslim törenine, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Mirasımız Derneği Genel Sekreteri Abdullah Akçay ve Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Cengiz Eroğlu katıldı.

Törene katılan Ahmet Rıza Demirer yaptığı açıklamada, yapılan yardımın Türkiye ile Filistin arasındaki "kardeşliğin, ilişkilerin, güçlü bağların bir simgesi olduğunu" söyledi.



Kudüs'ün "neredeyse 100 yıllık bir süredir sıkıntılar içinde olduğunu, buradaki halkın mağduriyete, sıkıntılara rağmen ayakta durduğunu" kaydeden Demirer, "Türkiye için Kudüs her açıdan önemli fakat Filistin halkıyla birlikte olmak, dayanışmamızı sergilemek, her zaman, her daim beraber olduğumuzu hatırlatmak önemlidir." dedi.

Milletvekili Gülaçar da Türkiye devleti ve halkının Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu belirterek; "Bizim çok daha ciddi desteklerle Filistinli kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor. Bu, bizim aynı zamanda tarihi bir borcumuzdur. Asırlarca burayı biz yönettik. Onlar şu an dört gözle bizi bekliyorlar." dedi.



Maddi ve manevi desteğin burada olmasının önem arz ettiğini aktaran Gülaçar, Filistin'e ve Kudüs'e özellikle de Filistinlilere ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan Makasıd Hastanesi'ne Türkiye olarak yardım sağlamanın "bir onur olduğunu" dile getirdi.

Mirasımız Derneği Genel Sekreteri Akçay ise Türk halkının yaptığı yardımları teslim etmek için burada olduklarını belirterek, "Mirasımız Kudüs Derneği ve Türk halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Makasıd Hastanesi’nin önemini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Bulunduğumuz her ortamda bunu dile getirerek Müslümanların, Türk halkının Makasıd Hastanesi’ne yardımlarını sağlamaya çalışıyoruz. İnşaallah Ramazan ayı ile birlikte bu (yardımlar) çığ gibi büyüyecektir.” diye konuştu.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan vakıf hastanesi Makasıd; Kudüs başta olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'den gelen Filistinli hastalara hizmet veriyor. Hastane, maddi sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini yürütmekte zorlandığını açıklamış, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunmuştu. Mirasımız Kudüs Derneği, geçtiğimiz yıl da hastaneye 1 milyon 175 bin TL değerinde ilaç ve tıbbi ihtiyaç malzemesi temin etmişti.


#Kudüs
#Mirasımız Kudüs Derneği
#Filistin
#Türkiye
#yardım
9 dakika önce
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Türkiye’den Kudüs'te bulunan Makasıd Hastanesi’ne yardım
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