Dünya Türkiyeden Kuzey Makedonyaya 30 bin Sinovac aşısı desteği
AVRUPA

Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya 30 bin Sinovac aşısı desteği

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı, Kuzey Makedonya'ya ulaştı. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, dost ülke Türkiye'den 30 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, "Sunulan destek ve öncelikle bizler için önemli olan vadedilen miktarın çok hızlı bir şekilde ulaşmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çokça teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Kuzey Makedonyaya 30 bin Sinovac aşısı desteği
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya 30 bin Sinovac aşısı desteği.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında bağışladığı 30 bin Sinovac aşısı, Kuzey Makedonya'ya ulaştı.

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, resmi Facebook hesabından Türkiye'nin hibe ettiği aşıların ülkeye ulaşmasıyla ilgili fotoğraflar paylaştı.

ÇOK HIZLI ŞEKİLDE ULAŞTI

Filipçe, dost ülke Türkiye'den 30 bin Sinovac aşısının ülkeye ulaştığını belirterek, "Sunulan destek ve öncelikle bizler için önemli olan vadedilen miktarın çok hızlı bir şekilde ulaşmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha çokça teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Filipçe, Türkiye'nin gönderdiği aşıların en kısa zamanda ülke genelindeki aşılama merkezlerine ulaştırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'da Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe'yi Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etmişti.

Zaev ve Filipçe, Türkiye ziyareti sonrası Kuzey Makedonya'ya döndükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine 30 bin Sinovac aşısı bağışında bulunacağını söylediğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
Abone Ol Google News
Caddebostanda hummalı çalışma

Caddebostan'da hummalı çalışma

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
Dualarla yad edildi

Dualarla yad edildi

​Aybüke öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı.
2009’da yap-işlet-devret modelini savunan Kılıçdaroğlu bugün yatırım yapan uluslararası firmaları tehdit ediyor

​Milli Muharip Uçağı Ankara'daki fuarda sergileniyor.

​Bakan Muş duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.