Türkiye'den Netanyahu'ya üst düzey tepki: 'Bir gün seni de vuracaklar gebereceksin'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz
İşgalci İsrail'in savaş uçakları tam 5 gündür Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor.
Karşılıklı çatışmaların hız kesmeden devam ettiği çatışmada, yüzlerce sivil hedef alındı.
Ortaya çıkan görüntüler ise İsrail-Filistin hattındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.
Yıkılan binalar çok sayıda çocuk, genç, yaşlı ve kadınlara mezar oldu.
Gerilim hat safhada devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Netanyahu, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze’de vurulan bir binanın görüntüsünü paylaşarak, “Tüm gücümüzle devam edelim.” notunu ekledi.
"Gebereceksin..."
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.
Yılmaz, "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin…” ifadelerini kullandı.