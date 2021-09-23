Türkiye'den Rusya'ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı

Rusya'da üzerine çelik kapı devrilen genç kız kameraya yansıdı

Rusya'da asansör bekleyen genç kız, duvara yaslanan çelik kapıyı merak edip çekince kapı üstüne devrildi. Yaşanan ilginç olay binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, genç kız ise hiçbir şey olmamış gibi gelen asansöre binerek evine gitti.