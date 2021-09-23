Dünya Türkiyeden Rusyaya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı
AVRUPA

Türkiye'den Rusya'ya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı

Rusya'ya bağlı Habarovsk bölgesinde radardan kaybolan AN-26 model uçağın düştüğü ve içinde altı kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Rusyaya düşen uçak nedeniyle taziye mesajı
Habarovsk bölgesinde düşen uçağın enkazı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habarovsk bölgesinde düşen uçakta 6 mürettebatın hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, gün içinde yaptığı açıklamada, AN-26 model bir uçağın Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta radardan kaybolduğunu açıklamıştı. Rus haber ajansları, yetkililere dayandırdıkları haberlerde uçakta bulunan 6 mürettebatın kaza sonucunda tamamının öldüğünü duyurmuştu.

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