Türkiye'den yeni NAVTEX kararı: Meis Adası'nın gayri askeri statüsü ihlal edildi

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

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NAVTEX NEDİR, NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir.Navtex Hangi Frekansları Kullanır?Daha önce bahsettiğimiz gibi Navtex radyo frekanslarını kullanarak yayım yapan bir sistemdir. Dolayısı ile kullanılan frekanslar önemlidir. Navtex sisteminde yayımlar İngilizce ve yerel dil olmak üzere iki dilde yapılır İngilizce yayınlar 518 kHz bandından yapılır. Yerel dildeki yayımlarsa 490 kHz ve 4209,5 kHz frekansları kullanılarak yapılır. Yerel dil denilirken kastedilen yayımın yapıldığı bölgedir. Navtex yayım bölgelerine NAVAREA denir.

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NAVTEX İLANI BİR ÖN UYARI ANLAMINA GELİYOR

Deniz alanlarına ayrılmıştır ve her bölge içerisinde istasyonlar harfler ile kodlanmıştır. Bu alanlara Navarea denir. Navtex istasyonlarının erişim mesafeleri yaklaşık olarak 400 nM’dir. Tabii bu mesafe istasyona, hava şartlarına ve alıcının anten özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye 3. Navarea’da yer alır ve 3. bölgeninin koordinatör ülkesi İspanyadır.



