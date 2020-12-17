Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiyeden yeni NAVTEX kararı Meis Adasının gayri askeri statüsü ihlal edildi
AVRUPA

Türkiye'den yeni NAVTEX kararı: Meis Adası'nın gayri askeri statüsü ihlal edildi

Türkiye, gayri askeri statüde yer alması gereken Meis Adası için yeni bir NAVTEX yayınladı. NAVTEX ilanında Yunanistan'ın 1947 Paris Barış Antlaşmasına aykırı olarak Meis Adası'nı silahlandırdığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, Meis Adası için yeni bir NAVTEX yayınladı.
Türkiye, Meis Adası için yeni bir NAVTEX yayınladı.

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

  • Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
OYNAT 03:32
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler?
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

NAVTEX NEDİR, NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

  • Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

NAVTEX CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir.Navtex Hangi Frekansları Kullanır?Daha önce bahsettiğimiz gibi Navtex radyo frekanslarını kullanarak yayım yapan bir sistemdir. Dolayısı ile kullanılan frekanslar önemlidir. Navtex sisteminde yayımlar İngilizce ve yerel dil olmak üzere iki dilde yapılır İngilizce yayınlar 518 kHz bandından yapılır. Yerel dildeki yayımlarsa 490 kHz ve 4209,5 kHz frekansları kullanılarak yapılır. Yerel dil denilirken kastedilen yayımın yapıldığı bölgedir. Navtex yayım bölgelerine NAVAREA denir.

NAVTEX İLANI BİR ÖN UYARI ANLAMINA GELİYOR

Deniz alanlarına ayrılmıştır ve her bölge içerisinde istasyonlar harfler ile kodlanmıştır. Bu alanlara Navarea denir. Navtex istasyonlarının erişim mesafeleri yaklaşık olarak 400 nM’dir. Tabii bu mesafe istasyona, hava şartlarına ve alıcının anten özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye 3. Navarea’da yer alır ve 3. bölgeninin koordinatör ülkesi İspanyadır.


Abone Ol Google News
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Türkiye'ye<br>siper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Yoğun kar<br>yağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.
DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.