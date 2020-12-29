Dünya Türkiyenin desteğiyle Tel Abyadda 35 köyde 3 bin 500 kişi suya ulaştı
ORTADOĞU

Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'da 35 köyde 3 bin 500 kişi suya ulaştı

Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad'da bulunan 35 köyde terör örgütü sebebiyle kesilen su sorununa Türkiye bir çözüm getirdi. Tel Abyad Yerel Meclisi ile Şanlıurfa Valiliği Devlet Su İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmayla su sorununa çözüm getirildi. Bölgeye gelen elektriğin gücüne uygun trafo monte edilerek, 35 köye su verilmeye başladı.

Haber Merkezi AA
Bölge halkı, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürler etti.
Bölge halkı, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürler etti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'ın batı kırsalındaki 35 köyde, terör örgütü YPG/PKK'nın neden olduğu su sorunu, Türkiye'nin desteğiyle ortadan kalktı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda enerji kaynaklarını elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınar Harekatı bölgesinde yaşayan halkı su ve elektrikten mahrum bırakıyor.

YPG/PKK'nın, bölgeye gelen elektriğin gücünü düşürmesi üzerine Tel Abyad'ın batı kırsalındaki 35 köye su verilememesi nedeniyle sıkıntı yaşanıyordu.

Tel Abyad Yerel Meclisi ile Şanlıurfa Valiliği Devlet Su İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmayla su sorununa çözüm getirildi. Bölgeye gelen elektriğin gücüne uygun trafo monte edilerek, 35 köye su verilmeye başladı.

Tel Abyad Yerel Meclis Su İşleri Sorumlusu Samer İsa, yaptığı açıklamada, 35 köye içme ve sulama suyunun temin edildiğini söyledi.

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"3 bin 500 kişiye su ulaştı"

İsa, Şanlıurfa Devlet Su İşleri Müdürlüğü desteğiyle eski trafonun değiştirildiğini belirterek, "Gereken elektrik seviyesine ulaşmak için yeni trafo ve invertör takıldı. Bugün Tayba ve çevredeki 35 köyde yaşayan yaklaşık 3 bin 500 kişiye su ulaştı." dedi.

Tayba köyü sakinlerinden Halil Ebu Mahmut, daha önce su temin etmek için en az 8 kilometre mesafe kat ettiklerini söyledi.

Sorunun ortadan kalktığı için mutlu olduğunu dile getiren Ebu Mahmut, yeni trafo ve invertör sayesinde gereken elektriğin sağlandığını ve su pompalarıyla beraber jeneratörün de çalışmaya başladığını dile getirdi.

Ebu Mahmut, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkürler etti.

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